"ODLEPILA SAM ZA 20 GODINA MLAĐIM" Zorica otkrila da je zaljubljena i koja ZVEZDA je počela u njenoj kafani! Ime će vas ŠOKIRATI

Zorica Marković neće više u rijaliti! Čvrsto obećava da je svoju misiju u takvim formatima ispunila i sad hoće da se posveti novim poslovima, otvaranju restorana, snimanju pesama, ali i mladom momku, s kojim se nedavno smuvala. Mlađi je od nje 20 godina. O svemu tome pričala je u intervjuu za Kurir.

Kako je bilo nekada, na početku vaše karijere?

- To je bilo 1809 (smeh). Kad god sam i onda i sad osetila hejt - sad se tako zove, a tad je bio bojkot - ko da smo u ratu. Znala sam da ću da uspem, tad je sve nekako bilo zdravo. Mene su odmah proglasili šundom, ali smo se borili, meni je to dalo mnogo snage.

foto: ATA Images

Koji kolega vam najviše nedostaje?

- Stvarno svi. Ali eto, za Sinanom me i dan-danas duša boli. Sećam se kad sam ga poslednji put videla. Bio je na VMA i ja odem da ga vidim. Sedeli smo na betonu, na stepenicama i popušili tri pakle te večeri. Nisam ni sanjala da će to biti naš poslednji susret.

Kako ste reagovali na sve navodne brakove koje ste imali i kolege s kojima su vas spajali?

- Pa ne znam da li znaš, ali ja sam se udavala 20 puta. Ja sam najgora ku*vetina. Pa meni je i Mitar Mirić bivši muž, tajno smo se venčali, a on moj brat 100 godina, pa i sad. Pa mene je pola Srbije je*alo, po pričama ovih štakora iliti ološa.

Šta mislite o današnjem trendu u muzici?

- Muzika se ne sluša, gleda se, al' šta mene briga, ja trajem, kao i moje starije kolege. Čast izuzecima, ali mnogo ima igranja i striptiza.

Na koga mislite kad kažete čast izuzecima?

- Pa eto, Prija, Darko Lazić, Amar Gile, Dragi Domić. Eto, oni su svi dok su se takmičili, pevali kod mene. Sećam se i Prijinog rođendana, slavila ga je kod mene. Mnogo su je gosti voleli, ja sam znala da će ona uspeti.

foto: Printscreen/Youtube

Je l' se sećate neke anegdote s tih vaših zajedničkih nastupa, koncerata, kako je tad bilo?

- Pa sećam se, kako ne. Sećam kad sam izašla na binu u onim najlonkama, ali nisam stigla da ih navučem i na drugu nogu, pa mi je taj drugi deo visio između nogu.

Kako niste stigli?

- Zato što smo mi te turneje i zajedničke koncerte imali tako što smo svi išli autobusom. Mi smo takve pizdarije pravili da to nije normalno. Popakujemo se i čim uđemo, bacamo remi i igramo dok ne stignemo. E ja sam tad bila u nekoj žestokoj igri i nisam htela da izgubim, kasnila sam. Nisam stigla da navučem i drugu čarapu, bez druge sandale, bosa, ali tad sam bila ribetina. I tako sam izašla na binu, kasnije je to postao trend.

U kakvim ste odnosima sa Anom Ćurčić?

- Okej, ne čujemo se često, ali smo u kontaktu. Meni je ova sezona najteže pala, jer ja sam na prevare jako slaba. Ja sam nju morala da podržim zbog toga što sam i ja bila prevarena.

Vas je muž prevario, pa ste njegovu devojku prebili.

- Ne, ne nisam je prebila. Samo sam je bacila malo u Dunav da pliva. Ko šaran. Ja za svoje haos pravim.

Zorice, delujete mi zaljubljeno.

- E sad si me upecao. Otvorio si me ko knjigu. Odavno se nisam ovako ispričala. Ko da imaš onaj rajsferšlus, pa me, mic po mic, skroz raskopčaš. Jesam, mnogo sam zaljubljena u 20 godina mlađeg od sebe, ja kad sam ga videla, ja sam odlepila. S njim kad sam krenula da komuniciram, meni je, kako da ti kažem... I rekla sam, to je to.

Je l' to čuveni "džukela"?

- Ne. S njim sam bila 12 godina, ali smo prekinuli. To je bila veza na daljinu. Nisam htela da ga lažem. Upoznala sam ovog mrguda i odlepila. Pozvala sam džukelu i rekla da moramo da razgovaramo. Koji je danas dan, 16? E, 1. avgusta sam završila tu priču i predala se mrgudu. Pokazaću ti sliku, ali samo ti smeš da je vidiš.

Koji su vam planovi u narednom periodu? Rijaliti?

- Ne, dosta je, stvarno. Hvala im na svemu, ali ja stvarno treba da nastavim tamo gde sam stala. Snimam pesme, završavam knjigu, otvaram restoran, život ide.

Kurir.rs/ M. Jović

Bonus video:

01:30 JELENA KARLEUŠA NAJAVLJUJE NOVA IZNENAĐENJA! Posle žurke za najbliže, sprema se promocija novog albuma Alfa