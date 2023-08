DARKO ŠOKIRAO: SMEM DA VOZIM, IDEM PO MLADU! Lazić pre 7 dana skrivio udes, ima zabranu upravljanja vozilom, a on tera po svom!

Darko Lazić ima ogromnu tremu pred venčanje sa Katarinom, koje će biti obavljeno danas u crkvi u Brestaču.

foto: ATAImages/Antonio Ahel

- Ne znam ni sam, sinoć me je uhvatila trema. Ovo mi je prva zvanična svadba, ima treme. Tradicija, idem po mladu, biće sito, ono standardno. Nemam ni vremena previše. Ono što moram uraditi, to ćemo. Mladu ću preneti preko praga. Ona spava kod njenih, čujemo se od sinoć, hteli čak da se vidimo na kratko - rekao je Darko i objasnio odakle mu skupoceni auto kojim će se on i njegova supruga voziti.

- Ovo je auto od našeg prijatelja, razmišljali smo o kočijama, oldtajmeru, ali mora malom drugačije. Ja ću voziti, naravno, smem da vozim... Ovaj put sam obukao odelo, ne idem na sudar, idem da se venčam - našalio se Lazić.

foto: Ana Paunković, printscreen/Instagram

Na samom kraju, Darko je sa knedlom u grlu progovorio o svom pokojnom ocu, te istakao koliko mu je teško što on neće biti tu danas, na dan njegovog crkvenog venčanja.

- Sinoć i jutros sam plakao jako. Moram to da priznam. Čovek koji ne plače, nije čovek. Jako mi fali u ovom trenutku, jako sam emotivan. Žao mi je što nije tu, što nije dočekao tu priliku, a jedva je čekao da se oženim. Gleda nas sa lepšeg mesta - priznao je sa knedlom u grlu Darko.

Kurir/ Republika

