ŠOK! Desingerica u pregovorima za ulazak u Elitu: "Voleo bih da mi ne daju te pare koje tražim" Evo da li bi gađao ljude čarapom

Sedma sezona rijalitija Zadruga, koja nosi naziv "Elita", počinje sa emitovanjem 2. septembra, a produkcija Pinka sprema brojna iznenađenja.

Spekuliše se da će jedan od učesnika biti i kontroverzni izvođač Dragomir Despić Desingerica.

On je već navodno pregovarao sa produkcijom oko ulaska u rijaliti, a kada su ga mediji uputali da to prokomentariše, bio je vidno iznenađen.

- Znam ko je to pomenuo. Meni se to ne radi, ali za neku cifretinu, možda bih to i uradio. Voleo bih da mi ne daju te pare koje tražim - iskreno je priznao reper.

Otkrio je i kako bi se snašao u rijalitiju i da li bi i tamo gađao ljude pocepanom čarapom, kao što to radi na svojim nastupima.

- Bio bih spaljen tamo sve vreme, napravio bih s**nje od sebe - iskreno je priznao Desingerica, a ceo intervju sa njim poslušajte u snimku na početku teksta.

