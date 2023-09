CAR BESAN NAKON SUSRETA ALEKS I DEJANA: On jedva čeka da ide negde da laprda! Filip žestoko udario na bivšeg njegove verenice

Sinoć je održana poslednja emisija "Narod Pita" za ovu sezonu, a gosti su bili Aleksandra Nikolić i njen bivši dečko Dejan Dragojević.

Nakon što su stavili sve karte na sto, Dejan je priznao da je raskinuo sa Aleksandrom putem svog jutjub kanala, isključivo zbog zarade.

foto: Petar Aleksić, Ana Paunković

- Hteo sam da unovčim to što me je ostavila.

Nikolićevoj nije bilo svejedno što to čuje, pa je pokušala da sakrije iznenađenje, iako se na njenom licu sve videlo.

Tokom emisije, oni su izbegavali da komuniciraju, nisu se čak ni pogledali, a Aleks je većinu vremena provela na telefonu, objavljivajući priče na Instagramu, uglavnom one koje se tiču njenog sadašnjeg dečka Filipa Cara.

Očekivano, Car se nije suzdržao da ne prokomentariše ovaj događaj, pa je putem TikToka prozvao Dejana Dragojevića.

- Znam ja kako se tamo diše. I to on koji nije vezan ugovorom, nema potrebe da dođe tamo, a on jedva čeka da ga neko zove da ide negde, da gostuje, da laprda. Ja ne bih iz poštovanja prema nekom svom, nisam vezan ugovorom, nemam obavezu, što bih dolazio. Ali daj, samo daj, daj, fali publiciteta. Nek odradi još to večeras, pa otvaranje i doviđenja. Znamo ona i ja to, danima smo pričali da će se to desiti, tako da mi to uopšte nije iznenađenje - besno je rekao Filip, što možete čuti u snimku ispod.

Kurir/ Telegraf

Bonus video:

00:15 Filip Car se veseli uz srpske pesme