"NEĆE ME BITI ZA PAR SEDMICA" Milić Vukašinović se oglasio iz bolnice: Srce je oslabilo, ne mogu ni toalet papir da dignem

Miliću Vukašinoviću doktori treba da ugrade stent, jer kako je rekao za medije, srce mu je oslabilo usled zdravstvenog stanja.

- Dobio sam vodu u plućima. Nisam ranije imao problema sa srcem, ali valjda od teške operacije i te bakterije koja se pojavila, srce je oslabilo - rekao je Milić, kojeg još uvek nisu operisali.

foto: Kurir televizija

- Stent još uvek nisu ugradili, taj najveći krvni sud moraju da očiste da bi stent funkcionisao. Sada čekam konzilijum da vidim da li će u petak da mi očiste - objasnio je roker, te je dodao:

- Danima ležim u bolnici, bio sam na intenzivnoj nezi, nisam mogao da ustanem, čistili su me i prali. Došao sam do poluintenzivne nege, sada mogu sam da idem do wc, ali toliko snage nemam, da tih nekoliko metara pešačenja deluje kao kilometar. Naporno mi je da dignem toalet papir.

foto: Kurir televizija

Miliću teško pada i korigovana ishrana zbog zdravstvenog stanja.

- I hranu jedem dijetalnu... Nemam više tu bakteriju i pitao sam da li smem bar malo belog mesa sa roštilja da pojedem jer je organizam ojačao. Neće me biti za par sedmica... Optimista sam, ali sada sam realan. Mislio sam da ću umreti - rekao je pevač, o kome se pored lekara brine i supruga Suzana.

- Dolazi Suzana stalno, baš sada treba da dođe da mi donese hranu - zaključio je roker, kome smo poželeli brz oporavak.

Kurir.rs/ Blic

