SLAĐA UVELA ĐANIJU INTIMNE RESTRIKCIJE: Pevač očajan zbog odluke supruge "Ne mogu da je ubedim, odustao sam..."

Radiša Trajković Đani kaže da njegova supruga Slađana odbija da imaju intimne odnose kad umoran dođe sa svirke jer ne želi da se još više umori. On tvrdi da njegova žena ne želi da ga gleda kako posle niza tezgi odlazi na infuziju da bi se povratio, pa mu je uvela restrikcije u krevetu.

- Slađa ima novu taktiku kako da me natera da uštedim energiju. Kad dođem s tezge i kad hoću da se volimo, ona mi ne da da joj priđem, nego me tera na spavanje. Uskraćuje mi seks da bih se odmorio, muka joj je, kaže, da me gleda kako se bodem i idem na infuzije - rekao je Đani.

- Žena ne shvata da mi to pomaže i da me to regeneriše, nikako ne mogu da je ubedim, pa sam odustao. Sad sam počeo da joj pričam kad sam odmoran, pa se tad prepustimo strastima i sve bude u redu. Ipak bih voleo da me češće na ovaj način ispoštuje kad već tolike pare donosim u kuću - ispričao je folker kroz smeh.

Kurir.rs/Republika

