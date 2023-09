"REKLA SAM BRENI DA ĆU PASTI U NESVEST!" Aleksandra Prijović o Filipu, sinu i kolegama: Ne mogu da promenim ako nekome smetam!

Aleksandra Prijović održala je sinoć prvi koncert od tri u Beogradskoj Štark Areni. Pevačica je nakon spektakularnog i emotivnog koncerta je posvetila vreme sedmoj sili i podelila prve impresije sa koncerta o kome je ceo život maštala.

- Hvala što ste došli i što ste uz mene sve ove godine. Pored toga što ste radili, nadam se da ste i uživali. Nisam krila emocije, ali nisam htela da plačem na svakih pet minuta, iako sam se stvarno tako osećala. U nekim trenucima nisam mogla da se iskontrolišem. Mogla sam da plačem celu noć, od neverovatne energije. Hvala svima, nadam se da će svaki koncert biti ovakav - rekla je Aleksandra.

foto: Petar Aleksić

Koji momenat ti je bio najemotivniji u toku koncerta?

- Najemotivniji mi je bio početak kada sam izašla na binu. Najviše sam se plašila kako ću da podnesem taj osećaj, taj naboj pozitivne energije, ali sve je prošlo kako treba. Kad su svi počeli da pevaju sa mnom uglas, ja sam počela da se tresem. Kada sam videla sina kako je sve vreme veseo, ponovo su me obuzele emocije. Kada sam se obratila publici prvi put, kada sam se setila svog prvog dolaska u Beograd I naravno kada sam posvetila pesmU baki i deki "Sve po starom" .

foto: Petar Aleksić

Dosta si emotivna, u kom delu koncerta si osetila da ti se san ostvario?

- Kad sam izašla shvatila sam da je to to. Pre nego je počeo koncert stiliskinja mi je rekla čekaj samo da vidimo da dođu svi ljudi pa ćemo poverovati da se sve ovo dešava.

Da li si ponosna na to što je možda postavljen rekord po broju kolega koji su te podržali večeras?

- Ja znam da je došlo mnogo mojih kolega i zahvalana sam svakom koji je došao. Jako sam srećna. Hvala svima koji su bili, to je jako lepo. Milsim da kad nisi zadivan sujetan i ljubomoran mora da ti se vrati lepo.

Aco Pejović je rekao da je i on zaplakao večeras i objasnio da si ti dobar čovek, da li je to temelj svega?

- Svi koji me dobro poznaju, znaju da ja ne volim da za sebe kažem da sam dobar čovek, ali se trudim. Radim sve pošteno, ja nikada nikog nisam dirala niti sam gradila karijeru na skandalima. Nikad nisam sebi dovoljno dobra.

foto: Live Production

Tvoja mama je zaplakala pred ulazak u Arenu, šta su ti ona i Filip rekli pred koncert?

- Filip je poslao prvo buket sa posvetom, naravno, i kada sam pročitala, sreća pa me nije Lazar našminkao, ja sam se toliko rasplakala da sam morala posle toga da se saberem i spremim. Filip je došao pred početak, sve vreme je bio tu, on je bio glavni kada je koncert u pitanju. Poželeo mi je sreću, a majku, baku i deku sam videla tek kada sam izašla na binu, i videli ste da sam ispričala onu moju priču kada smo ona i ja prvi put došle u Beograd. Znala sam da će plakati.

Da li si dobila neki savet od Lepe Brene?

- Jesam, ja sam joj rekla da mislim da ću pasti u nesvest kad izađem na binu, ona je rekla samo lagano, nemoj da razmišljaš već budi ponosna na sebe.

Malopre si rekla da karijeru nisi gradila na skandalima, ali čini se da nekim tvojim kolegama smeta tvoj uspeh, kako to komentarišeš?

- Ako nekom smeta, ja ne mogu to da promenim. Ja poštujem sve njih i svako bira način kako će se predstaviti. Nisam neko ko voli da se prepire svađa, svakom želim sve najbolje.

Kako komentarišeš reči Jelene Karleuše na račun tvojih pesama i koncerta?

- Pa nemam šta da komentarišem, malopre sam rekla da je nikada nisam komentarisala, tako da je to to.

Mnoge kolege su te podržale večeras, da li možeš sad da ne budeš skromna i kažeš da si najuspešnija Zvezda Granda?

- Ja ne znam kako bih sad rekla, ali mnogo njih je uspešno. Ja uvek podržavam rad. Da li sam ja najuspešnija, to nije bitno.

Da li si se uplašila u nekom trenutku da će te glas izdati?

- To je jedino o čemu ja razmišljam, nije mi bilo bitno da li ću da padnem, samo mi je bilo bitno pevanje. Trudila sam se da spavam, čuvam grlo.

Da li će biti nekih izmena za ostale koncerte?

- Ništa, ništa ne bih menjala, niti će se menjati. Eto već znate, ali i ja da kažem, Brena je jedna od gostiju.

foto: Live Production

Imala si koreografiju sa plesačima koji su imali perje, mnogi su to pevazali sa nastupima Lepe Brene. Da li si inspiraciju našla možda u njenom radu?

- Brena je posebna, i ja samo mogu da budem srećna što imam tu priliku da je znam i da može da mi da savet. Ona je veliki čovek i mislim da svi učimo od nje. Kad je koncert u pitanju nisam gledala da pokupim nešto sa njenog koncerata, drugi su se bavili time.

Očekivali smo večeras tvog sina sa tobom na bini, nismo ga videli, zašto?

- On je imao plan, ja sam to davno rekla, međutim plan je propao. Izgleda da se uplašio, a možda mu se i prispavalo. On je meni obećao da će izaći, međutim, kad je došao pitala sam ga on je rekao ne. Nije želeo večeras, možda će sutra.

Kad je izašla pesma "Za nas kasno je" u Grandu su svi bili oduševljeni, a tebi nije bila nešto, nisi verovala u tu pesmu. Sećaš li se toga?

- Naravno da se sećam. I trenutak kada sam došla u studio kod Kobca i zamolila ga da mi napravi pesmu za klubove, da mogu da nastupam u klubovima, to mi je bila želja, jer sam uglavnom pevala privatne proslave. Kada je ta pesma počela da se peva u takmičenju, tad smo shvatili šta smo uradili. Verovala sam da ću napraviti nešto u životu. Korak po korak, niko uspešan nije sve postigao preko noći.

foto: Petar Aleksić

Objavila si fotografiju pre koncerta iz šminkernice, šta si tada pomislila i rekla sebi?

- Sve vreme sam razmišljala i pitala jel moguće da se ovo meni dešava danas. Do juče sam bila totalno opuštena, bez treme. Svi me pitaju kako se ja osećam a ja top, više oni oko mene uzbuđeni nego ja. E kad sam legla sinoć, počelo je, nisam mogla da spavam, budila sam se tri, četiri puta, i kad sam se jutros probudila krenule su poruke od kolega prijatelja i ja sam shvatila šta se dešava i krenula je trema. Ceo dan su mi se znojile ruke.

Šta nakon svega ovoga?

- Posle svega želim da budem sa porodicom. Da otputujemo negde, želim da vodim Akija na more, jer ja čim provedem neko vreme ovako u haosu, on ode u vrtić, dođe popodne, budem malo sa njim, tako da mi mnogo nedostaje. Kad se završi sve, posvećujem se njemu.

M. Jović

