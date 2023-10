VLADIMIR STANOJEVIĆ SVOJ ČOVEK U AMERICI! Prebio devojku, a sad živi punim plućima, mesečno iskešira 15.000 dolara

Vladimir Stanojević odlično se snašao u Americi gde živi poslednjh godina. Kako Kurir saznaje, nekadašnji voditelj televizije Pink kupio je kuću u Las Vegasu. Pored toga ima sopstveni bizni, a prema rečima njegovih prijatelja mesečno zaradi i do 15.000 dolara.

foto: Printscreen Instagram

- Vladimir se odlično snašao. Promenio je život iz korena i navike. Totalno je drugačiji čovek. Usvojio je tamošnji stil života. Finansijski je nezavistan i pored osnovnog posla izađe mesečno i do 15.000 dolara. Kupio je kuću, ima kredit, ali snalazi se - priča naš izvor.

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Fitnes instruktorka Ana Marija Žujović, sa kojom je bio u vezi, 2015. godine prijavila ga je za nasilje, a ubrzo zatim protiv njega je podignuta i optužnica. Do sudskog procesa nije došlo jer je Vladimir otputovao u Ameriku, gde i danas živi.

On je zemlju napustio da bi, kako je tada rekao, učio jezik, a na svom instagramu deli fotografje bezbrižnog života, sa bazena, brodića, iz različitih delova Amerike, a informaciju da se oženio krije kao zmija noge.

Od tog trenutka se njegov život u potpunosti menja, a tužilaštvo je protiv njega podiglo optužnicu. Nakon izvesnog vremena pakuje kofere i odlazi u Ameriku, tačnije u Las Vegas gde i danas živi. U domaćim medijima se nije oglašavao sve do sada, kada je ispričao šta se tačno desilo kobnog dana kada su u medijima osvanule fotografije njegove devojke u modricama, ali i kako sad teče njegov život u Americi. Nije demantovao niti potvrdio razne priče koje su objavljene o njemu, sve do sada, šest godina nakon medijske tišine.

foto: Marina Lopicic, Dragan Kadić

Kakav je njegov odnos sa bivšom devojkom, kako se odvija sudski proces i da li i dalje postoji, da li je "pobegao" iz Srbije iz straha od presude i kakav je zapravo njegov život u Americi.

Godinama se nisi oglašavao u domaćim medijima, a svašta se pisalo o tebi. Zašto nikada ništa nisi demantovao?

- Iskreno, ne vidim razlog zašto bih demantovao bilo šta što piše u pojedinim medijima. Prvo, to neće pomoći da se takve netačne informacije i dalje objavljuju. Drugo, dok nisam u Srbiji, ne mogu pravno da utičem na objave, tj. pravni postupak ne može da se dovrši ukoliko nisam lično prisutan. A treće, imam toliko obaveza oko porodice i posla da mi gubljenje vremena oko toga zaista nije potrebno. Kada budem rešio svoj status u Americi i kada budem bio u mogućnosti da putujem, to bi možda i imalo smisla, ali ovako baš i ne.

Slučaj iz 2015. godine sa tvojom bivšom devojkom i optužbama za nasilje i dalje je tema domaće javnosti. Kakav je sada status tog slučaja?

- Slučaj postoji i čeka se završetak mog procesa za dobijanje američkih papira da bih došao i to rešio. Sve ostalo što se dodaje na to, poput navodnih poternica, hapšenja na aerodromu, deo je novinarskog posla i s jedne strane to i razumem, bio sam u tom poslu. Ako to prodaje novine ili će dobiti par klikova više ako objave takve stvari, umesto istine, okej, neka ih. Zato se i ne oglašavam po tom pitanju, doći ću i onda ćemo sve pravno rešiti. Mislim da sam prva osoba na svetu koja je "pobegla" posle godinu i po dana od nekog incidenta. Naravno da je to glupost, ali priznaćeš da to mnogo ekskluzivnije zvuči od “Otišao u Ameriku na odmor, ali našao odličan posao, odlučio da ostane i čeka da dobije papire da bi se vratio”. Imigracioni proces je malo duži sada nego ranije, ali sam pri kraju. Tako da se vidimo uskoro u Srbiji, ako Bog da.

Kurir.rs

