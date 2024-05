PRIČALI DA GA JE UBIO ARKAN, ZA ČIJEG SU GA NASLEDNIKA VIDELI! Pre 28 godina Jusa Bulić stradao u dotad neviđenom OBRAČUNU

Jedno od ubistava iz 90-ih koje nikada nije rasvetljeno je ono u kojem je likvidiran Jusuf Bulić Jusa, vlasnik fudbalskog kluba Železnik i jedan od najopasnijih ljudi u podzemlju.

Mafijaška likvidacija dogodila se pre tačno 28 godina u Beogradu, a pored Bulića stradala su i dva njegova prijatelja.

O trostrukoj likvidaciji i motivima i danas se priča, a ovom temom bavio se i novinar Kurir televizije Mladen Radulović.

foto: Kurir televizija

Jusuf Jusa Bulić, vlasnik fudbalskog kluba Železnik, sedeo je sa trojicom prijatelja 4. maja 1998. godine u svom kafiću 22 u Novom Beogradu. Oko 18.50 dobio je telefonski poziv, zbog čega je morao da izađe napolje. Čim je napustio lokal, usledila je rafalna paljba. Dvojica napadača ispraznila su skoro dva puna okvira iz kalašnjikova. Na mestu događaja bilo je krvi do kolena. Pored Bulića, likvidiran je i njegov telohranitelj Nenad Raščanin Crni, pripadnik vojne policije, kao i Petar Vujičić, zvani Pera Žuti, direktor kluba Železnik.

Atentat u kom je ubijen Jusa Bulić do tada nije viđen na ulicama Beograda. Egzekutori su pucali sa dva kalašnjikova, veoma precizno i iza sebe ostavili pokolj. Mafija je bila potpuno zbunjena jer Bulić je tada važio za drugog čoveka u beogradskom podzemlju, praktično je bio proglašen za Arkanovog zamenika.

foto: Privatna arhiva

- Ja sam ga prvi put video u piceriji Boa negde na Novom Beogradu, gde smo otišli čisto da ga procenimo i da vidimo da li je on sposoban za neke operacije koje bi nam bile potrebne u inostranstvu, s obzirom da je poznavao inostranstvo. I tada sam primetio da je on uneo u to srpsko podzemlje, jugoslovensko podzemlje, jednu novinu koja do tada nije bila, a to je klađenje na fudbal - priča bivši pripadnik DB Božidar Spasić.

foto: Kurir televizija

Bulić se devedesetih kretao slobodno po Beogradu, često sasvim sam. Nije se okretao za sebe, nije mislio da ima neprijatelje, voleo je da sedi sa prijateljima. Nije odavao utisak čoveka kome preti opasnost.

- Sa gledišta službe Državne bezbednosti, mi smo mislili da je on koristan, s obzirom na dugogodišnji boravak u inostranstvu, da se kretao po Belgiji, Nemačkoj, Holandiji, znao je ljude. Međutim, moram priznati da je više voleo da se bavi biznisom nego nekim drugim poslovima. Jusa Bulić jeste bio patriota, ali sa punim kapacitetom on nije bio upotrebljiv za službu - dodaje Spasić.

04:42 PRIČALI DA GA JE UBIO ARKAN, ZA ČIJEG SU GA NASLEDNIKA VIDELI! Pre 28 godina Jusa Bulić stradao u dotad neviđenom OBRAČUNU

Mediji su tada prenosili da je Jusa pucao u pravcu napadača, ali istragom je utvrđeno da mu je pištolj ostao u torbici, što znači da su egzekutori pucali najpre u njega. Pored desne ruke Petra Vujičića zatečen je pištolj TT 7.62 mm sa metkom u cevi. Na 3-4 metra od njih, pored izlaznih vrata kafića, ostalo je telo Bulića na leđima. Na udaljenosti od desetak metara policija je pronašla veliku koncentraciju čaura.

- Moguće je da je ubistvo Juse Bulića čak i bilo slučajno, jer su pored njega ubijena i još neka lica. Iako istraga nikad nije u bukvalnom smilsu ni vođena. Beogradsku policija je bilo baš briga šta se dogodilo u tom obračunu, ali u svakom slučaju Jusa Bulić je bio jedan od tih žestokih momaka koji je završio na asfaltu beogradskom onako kako je i počeo - priseća se Spasić.

O motivima ubistva Bulića svojevremeno je za Kurir govorio Dragan Nikolić Gagi, aludirajući da je naručilac Željko Ražnatović Arkan.

foto: Dragana Udovičić

- Ubrzo posle ubistva Bulića pozvao me je Skole i izjavio saučešće zbog ubistva kuma Petra Vujičića. Bio je utučen, ali mi je rekao da Arkan slavi. Neko vreme posle toga nisam želeo da se viđam sa Arkanom, da bi mi Skole jednog dana rekao da je Željko pitao šta je sa mnom i da bi bilo bolje da odemo do njega da nešto ne bi posumnjao - pričao je Gagi.

Kao eventualni motivi ovoga zločina pominjani su poslovi Bulića sa fudbalom i kladionicama, ali i njegovim učešćem u tajnim operacijama službe SFRJ. Dovođen je u vezu sa ubistvom albanskog ekstremiste Envera Hadrija u Briselu 1990. ali belgijski sud ga je oslobodio svake krivice.

Danima posle ubistva pričalo se da Arkan stoji iza trostruke likvidacije, ali ubrzo se saznalo da Ražnatović s ovim nema nikakve veze. Egzekutori su posle izvršene likvidacije pobegli automobilom Fiat tempra i tada im se izgubio svaki trag. Naručilac likvidacije, izvršioci kao ni pozadina ubistva, nikada nisu rasvetljeni.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs/Mladen Radulović

Bonus video:

00:49 TUKLI SU MI FUDBALERE, IMAO SAM I KRVNU OSVETU! Aca Bulić o tajnama srpskog fudbala: Nijedan srpski klub nije mogao da pobedi u CG