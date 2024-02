"DŽAMBA PRETIO DA ĆE MI BACITI MOLOTOVLJEV KOTEL U BUTIK" Lerov drug otkriva: Morao sam da sarađujem sa njegovim GLAVNIM RIVALOM!

Popularni film "Nedelja" vratio je popularnost, ali i znatiželju o životu i sudbini ljudi koji su okruživali legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog.

Maltene ne postoji osoba kojoj lik Džambe nije bio upečatljiv, ali i njegova nesvakidašnja hrabrost, nemarnost i brzopletost.

U žiži dešavanja nalazio se novinar, scenarista, reditelj, rođeni Dorćolac i prijatelj Džeja i Džambe, Dragan Jakovljević.

On je gostovao u emisiji "Crna hronika" kod voditeljke i autorke Jelene Pejović na Kurir televiziji, a pored cele legende o problemu Arkana i Džambe koju možete pogledati klikom ovde, pričao je i o dogodovštinama sa Isom Lerom Džambom.

OTVARANJE BUTIKA SA JUSUFOM JUSOM BULIĆEM

- Sedim tu u Arkadama, nešto snužden, dolazi Jusa i pita da li me neko maltretirao, da li me devojka ostavila... Jedan Džejev drug mu dobacio da sam ostao bez love za butik. Jusa je pitao koliko mi treba novca, rekoh između deset i dvadeset hiljada. Nije prošlo ni pola sata, Jusa je otišao u međuvremenu, dolazi klinac i u novinama krije novac, pita ko je Dragan. Rekoh da sam ja, reče da ga poslao Jusa. Nakon toga, rekao sam Jusi da ne znam kada ću ovo moći da vratim, a on je rekao da ne moram nikada - rekao je Jakovljević