"DŽEJ JE KRENUO KOD ARKANA DA GA PITA ŠTA JE BILO SA DŽAMBOM, ALI..." Bliski prijatelj pevača otkriva kako je reagovao KNELE!

Rođeni Dorćolac i dugogodišnji bliski prijatelj dorćolskih legendi, pevača Džeja Ramadanovskog, ali i njegovog brata od tetke Isa Lera Džambe, Dragan Jakovljević govorio je za Kurir TV šta se dešavalo u noći Lerovog misterioznog nestanka.

foto: Kurir televizija

- Kad je Džamba nestao, veliki broj istaknutih ljudi iz podzemlja se skupio u njegovom lokalu Karmen. Jedan od njih je poslao Džeja kod Arkana kući da pita šta je bilo sa Džambom. Po priči tog istog čoveka u koju ja ne verujem pratili su Džeja do Autokomande. Džej nije vozio nikada, nego ga je vozio jedan drug. Stigli su, dakle, do Autokomande, okrenuli se i vratili se nazad. Znači da on nije smeo da ode kod Arkana. Možda je i otišao, ali ne verujem. Ni ja ne bih. Ko bi u tom momentu to uradio? Džeju je, normalno, bilo žao zbog Džambe.

01:14 KAD JE DŽAMBA NESTAO, DŽEJ JE KRENUO KOD ARKANA DA PITA ŠTA JE S NJIM Novi detalji o ubistvu Lera: Knele bio ko na iglama!

Ubrzo su pristgla i dva poznata žestoka momka:

- Došao je i Goran Vuković Majmun, čak i Aleksandar Knežević Knele. Knele je cupkao, nija ga držalo mesto. Bio je ludo hrabar. Govorio je nervozno, nestrpljivo, cupkajući sve vreme: Ajmo! Gde ćemo,šta ćemo?! idemo da ga tražimo!

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj devet za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

10:36 ARKAN SIGURNO NIJE UBIO DŽAMBU! Bliski prijatelj Isa Lera otkriva NEPOZNATE DETALJE ubistva kralja Dorćola EVO KO STOJI IZ SVEGA