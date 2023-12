PREMINULA MAĆEHA ACE BULIĆA Sin objavio čitulju, reči KIDAJU DUŠU: Zbogom, moj anđele, putuj mirno, ćale te čeka

Maćehe Ace Bulića Svetlana Bulić, druga žena Jusufa Juse Bulića, s kojom ima sina Đorđa Bulića, preminula je, a Acin polubrat dao je u novine čitulju.

Od majke se oprostio emotivnim rečima, čija je smrt sve iznenadila.

- Napustila si me noćas, moja kraljice. Dušo moje duše. Srce mog srca. Znaš, dok sam žalio oca i tugovao za njim, nisam video kakvu lavicu sam imao pored sebe. Voli te tvoj sin najviše, koji ti je premalo puta to rekao. Zbogom, moj anđele, putuj mirno, ćale te čeka tamo. Tvoj sin Đorđe - glasile su potresne reči kojima se on oprostio od svoje majke.

Inače, mlađi sin Jusufa Juse Bulića, Đorđe Bulić od oca je nasledio fudbalski klub “Železnik” koji uspešno vodi, a oca kog je iznenada izgubio kada je imao samo 14 godina, nikada nije zaboravio.

On neretko na mrežama objavljuje fotografije svojih roditelja, pre svega oca, uz emotivne reči koje mu redovno upućuje. Tako je bilo i ovog puta, kada je podelio fotografiju iz detinjstva sa ocem uz jake reči.

- Nema više mangupa kakav si ti bio. Nema takvih džentlmena i kavaljera, vitezova tog nekog prošlog vremena. Još o tebi predaju oni koji su te znali sa istim divljenjem i poštovanjem. Srce mi je puno dok te tim pričama bar na trenutak ožive. Prerano si otišao. Moj svet je preko noći nestao, ali tvoj klinac je našao snagu da preživi. Kažu da svako ima svoj čas i ja ne znam kad će doći moj, ali dok se ne sretnemo ponovo ćale, ostaviću iza sebe bar metar boljeg sveta. Tebi u čast. Tvoj sin Đorđe - napisao je on.

