PRVA IZJAVA LEPE LUKIĆ NAKON ŠTO SE NADA NIJE POJAVILA NA KONCERTU: Grcala u suzama i priznala "Povredila me je"

Pevačica Lepa Lukić na svom solističkopm koncertu nije mogla da zaustavi suze, a uz nju su bile mnoge kolege.

- Jako sam srećna, koncert je bio boli glava. Nisam rekla da je ovo oproštajni koncert, možda je završni što se tiče solističkih koncerata, ali oproštajni ne bih ni smela da ga nazovem. Bio me je strah da nešto ne zataji, ali za pevanje se ne brinem, niakda ja ne bih prihvatila nešto što ne mogu da odradim. Baš sam se isplakala, ganulo me je koliko su me podržali i pevali sa nom u glas, pa nisu me pustili da odem sa bine, već su skandirali. Doneli su mi moji ,,Lipsti" sliku moje majke kada je bila mlada. Mnogo sam plakala - govori Lepa i nastavlja:

- Ne voli mene publika samo zbog pesme, već zato što me slava nije opila, što sam ostala na zemlji. Koliko sam dugo na sceni i koliko sam poštovana, trebalo bi da preskačem preko pevača, ali ja sam žena iz naroda, ne krijem ni svoju sirotinju, već je ističem. Rodila sam se u sirotinji, ali me Bog podigao u nebesa. Jutro nakon koncerta sam zakazala još dva nastupa, pa su me zvali i na neka krštenja, ma ja ne stajem, ja radim.

Ipak, mnoge je začudilo što se na koncertu nije pojavila Rada Manojlović sa kojom lepa ima duetsku pesmu, pa su odmah krenula nagađanja šta se desilo između njih dve.

- Pa nisam je zvala, zvala sam ljude sa kojima sam obeležila jedno vreme. Rada je već jednom bila gost, pa da ne ponavljam. Bila je Zorana Mićunović, ona je zamenila Nadu Topčagić - govori Lepa, kojoj je Nada priredila stres, što od nje nikako nije očekivala:

- Nije mi se ni javila, nego je zadnji dan Miša Mijatović zvao nju i tek onda mu je rekla da ne može da dođe, iako je meni potvrdila pre toga. Pitala sam je je l' može 22. oktobra, ona je potvrdila. Da sam ja prihvatila da nekome budem gost na koncertu, sve živo bih otkzala, jer sam dala reč. Ali Nada dan pred koncert kaže: ,,U Tivtu sam, idem u Italiju na svadu", znači, meni je potvrdila, a onda prihvatila i tezgu! Pa koga ja da zovem danas za sutra. Razumem da je preče nekome da uzme pare, nego da dođe kod mene, ali zašto mi je onda potvrdila da će doći? Onda smo zvali Zoranu Mićanović, koja je prelepo otpevala moje dve pesme. Povredila me Nada, ali je volim. Ona zna nešto da lupi, ali je dobra kao čovek - govori Lepa.

