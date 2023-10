SIN ĆE ZAPEVATI NA SLEDEĆEM KONCERTU" Prija ne može da se smiri od emocija nakon spektakla u Sarajevu: Bilo je suza

Aleksandra Prijović održala je prvi od ukupno tri solistička koncerta u sarajevskoj Zetri, a sve karte rasprodate su do poslednjeg mesta.

Nakon prvog spektakla Prijovićka je podelila sa medijima svoje utiske, te se zahvalila publici i saradnicima.

- Hvala vam što ste došli večeras, što me pratite i podržavate. Hvala publici. Ovo veče ću zauvek pamtiti, bilo je posebno. Publika voli to što radim i voli moje pesme, zato i dolazi. Očekujem ovde, kao što sam očekivala u Beogradu, tako očekujem i u Zagrebu, da će biti ludilo, kakvo je i bilo. Bilo je neverovatno, nezaboravno. Jako sam srećna i ponosna što sam ovo doživela, zato sam se i trudila i radila do sada.

foto: Kurir.rs

Aleksandrin sin Aleksandar izašao se sa mamom na scenu u toku koncerta, a Prijovićka kaže da postoji mogućnost i da sa njom zapeva na jednom od sledećih koncerata.

foto: Kurir.rs

- Aleksandar se baš opustio. Očekujem da će na sledećem koncertu i zapevati nešto - istakla je ponosna majka.

- Mogu da kažem da i dalje ne mogu da verujem u sve što se dešava. Kada je u pitanju Hrvatska u kojoj ću održati čak 5 koncerata, to je nešto što je premašilo sva moja očekivanja. Ne postoje reči kojima bih mogla da opišem ovu sreću. Hvala svim ljudima koji su bili i koji će doći na moj koncert. Želela sam i trudila se da, gde god da gostujem, publika ima isti doživljaj na svakom mom koncertu.

- Bilo je suza. Kao što sam rekla i u Beogradu, tako je bilo i večeras. Kada mi publika pošalje tu neku energiju, ne mogu da se iskontrolišem - istakla je pevačica.

kurir.rs/blic

Bonus video:

00:15 Prija na kolenima zbog devojcice iz publike