LEPA LUKIĆ GODINAMA ŽIVELA U STRAHU! Prisetila se jezivih detalja POGIBIJE Silvane Armenulić: Mislila sam da me čeka ISTA SUDBINA

Kraljica narodne muzike Lepa Lukić pre nekoliko godina otvoreno je govorila o rivalstvu sa Silvanom Armenulić, ali se i prisetila mometa kada je saznala da je njena koleginica izgubila život u saobraćajnoj nesreći.

Pevačica je tada rekla da je godinama živela u strahu misleći da je čekla ista sudbina.

Lepa nije krila da je i Silvani i njoj u jednom momentu odgovaralo to što su ih u medijima proglasili rivalkama, a otkrila je da su tada imale u planu da zajedno održe solističke koncerte širom bivše Jugoslavije.

-Mi smo bile rivalke, ali u to vreme je bilo tako da svake godine po tri pevača idu na turneju, tada smo bile Silvana, Ismet Krcić i ja. Neko je bio za mene, neko za nju, mi smo se tada lepo slagale, i tada su novinari pisali da sam ja rekla nešto za nju ili da je ona rekla za mene. Mi se posle toga ujutru čujemo i čudimo se šta je napisano, nama je to odgovaralo, čim nema komkurencije nije zanimljivo.Pred samu njenu smrt mi smo se dogovorile da pravimo velike koncrte po stadionima, šta nas briga da uzimamo pare. Složile smo se da već to uradimo i plakati njeni su bili kod mene kući - rekla je Lepa.

Na dan kada je Silvana poginula i Lepa je trebala da bude gošća na istom koncertu, da ode sa njom, ali i da se vrati u Beograd, ali se tada prvi put uspavala i nije otišla na put.

-Prvi put u karijeri ja se uspavam, a trebala sam da budem na istom koncertu kao i ona. Majka me je budila i ja sam rekla, ma neću da idem, bilo je kasno da se spremim - dodala je pevačica.

Vest da je Silvana izgubila život, saznala je od novinara koji su odmah došli kod nje da traže izjvau. Iako je do tada imala vozačku dozvolu, Lepa nikada nije više sela za volan jer je još uvek prati taj strah.

-U dva sata posle ponoći meni na vrata zvone novinari, tražili su od mene da kažem da li se tamo pilo i šta se dešavalo, ja nisam znala o čemu se radi. Ja ih pitam šta hoćete od mene, mislila sam da neko želi da me opljačka, ne znam stvarno šta se desilo, otvorim vrata i tu sam se potresla strašno. Nisam mogla da verujem, plakati svuda oko mene, sa slike gleda pravo u mene, tada sam se isprepadala i popila lek, sva sam se tresla. Sutra sam otišla na sahranu, Bog me je spasio, od tada ne vozim nikada nisam sela za volan, uvek me neko drugi vozi. Ja sam mislila da me čeka isto, kad naiđe kamion na putu, meni je Silvana pred očima i mislila sam da ćemo zavšiti isto pošto smo rivalke, uvek nekom mora da sedi pored mene, ja ne želim da izazivam svoju sudbinu - kazala je ona.

