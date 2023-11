ŠOK DETALJI! Otac Amidžića DOBRO poznavao majku Mine Naumović, a evo u kakvom su odnosu bili! Obelodanio SVE o svojoj partnerki!

Popularni voditelj Ognjen Amidžić, progovorio je o njegovoj vezi sa koleginicom Minom Naumović sa kojom će uskoro dobiti i dete.

Ognjen je otkrio kada su se upoznali i kako se rodila ljubav među njima. Mina je od Amidžića mlađa 17 godina.

foto: Printscreen Pink Tv

- Između nas se sve to desilo vrlo spontano. Mi kao da smo se poznavali bukvalno od osnovne škole iako sam ja poprilično stariji od nje...ali tako se kapiramo. Jako zanimljiva stvar je to što je ona isto iz Šabca rodom i moj otac je njenoj mami bio razredni u školi. On je od nje stariji samo osam godina, a to mu je bila prva generacija kojoj je predavao, pa je dodao:

foto: Printscreen Pink Tv

- Poznajemo se oko dve godine. Još uvek je zvanično i nisam zaprosio, ali smo se nekako sve dogovorili. Sve među nam je suštinski, uopšte nismo bili opterećeni bilo kakvim stvarima, i eto, rekao je on i dodao:

foto: Nemanja Nikolić

- Mina je stvarno preslatka,m skroz je prirodna i nikada ništa nije radila na sebi. Ljudi je obično pitaju da li je radila usta, da li nosi sočiva... Ali ona bukvalno ništa od toga nema, prirodna je skroz, zaključo je Ognjen u emisiji Magazin In!

Kurir.rs

