BALKAN JE LUDEO ZA NJIM, SAD U ŠOKU KAD GA NEKO PREPOZNA Njegovo izvođenje NAJVEĆEG hita i danas se prepričava, a onda NESTAO...

Pevač Maid Hećimović svima je privukao pažnju još 2013. godine kada se muzičko takmičenje "X faktor" prvi put pojavilo u Srbiji. Maid je tada postigao ogroman uspeh, visoko treće mesto i nikoga nije ostavio ravnodušnim, a njegovo izvođenje pesme "Odiseja" i danas se prepričava.

Nakon takmičenja, ovaj šarmantni Bosanac počeo je da prti svoje zvezdane staze i onda je nestao, a sad otkriva zašto je do toga došlo.

"Nije da sam nestao, ali me nema toliko medijski, i dalje se bavim muzikom, konstantno radim, ali nisam dugo ništa snimio, jednostavno sam se pogubio u ovome svemu što se dešava na našoj balkanskoj sceni", kaže Maid.

Za jednu pesmu potrebno je mnogo novca, a kako tvrdi, ono što bi on voleo da snimi i trenutne želje publike se mimoilaze.

"Da snimim nešto za svoju dušu, to baš ne prolazi sad, a da ulažem silne pare u nešto što ne volim, što bi pre prošlo...", nesiguran je pevač, ali dodaje da definitivno nešto mora da započne.

"Evo snimio sam ovde u Telegrafu sad baš neke kavere i mislim da će biti baš dobro, jer sam odavno planirao da ih snimim, makar na taj način da istupim medijski".

Ipak, Maid se, i pored ogromnog uspeha koji je postigao, danas iznenadi kada ga ljudi prepoznaju i požele da se slikaju sa njim.

"U Bosni sam ja koliko toliko medijski zastupljen, ali mi je opet iznenađenje sad kad sam došao u Beograd da me neki ljudi prepoznaju i kažu "O Maide, gde si, šta si", čak me je malo iznenadio poziv od urednika Telegraf Mjuzika", otkriva naš sagovornik i ističe da se uvek rado vrati u Beograd, te da je srećan što je ponovo tu.

Kako kaže za ovaj posao ima sve i glas i stas, međutim sebi najpre zamera jednu stvar.

"Jedino što nemam je to da ne umem da se laktam, ne umem da se izborim za sebe. Sve što radim i na osnovu čega radim je ono od usta do usta "Kako onaj mali peva dobro", tako da eto to mi fali".

Hećimović nije propustio priliku i da istakne da mu je njegov mentor u takmičenju Željko Joksimović, prema mišljenju mnogih i najstroži član žirija, bio ogroman vetar u leđa.

foto: Printscreen/Facebook

"Nakon šoa, dosta sam radio po Makedoniji, pevao sam čak nekoliko puta kao gost Željku na koncertima, i u Makedoniji ali i na Koševu u Sarajevu i on mi je zaista puno pomogao, čak i dok je trajao šou", kaže naš sagovornik.

Za takmičenje ga vezuju samo lepe uspomene, pored svih pohvala na račun njegovog pevanja i talenta, jedan od najlepših komplimenata koji je ostao duboko urezan jeste onaj da je dobar čovek.

"Kada je bila pred finale jedna emeisija kada su mentori i ljudi koji su radili sa nama govorili o nama, ostalo mi je u sećanju da je Milica Cerović, jedna od srpskih najboljih koreografa, rekla javno kako sam ih ja naučio biti čovek, to mi je bio najlepši kompliment", otkrio nam je Maid.

Zbog njegove šarmantnosti i vedrog duha Maida obožavaju sve kolege, međutim on je svojom pojavom privukao i pažnju Lepe Brene koja ga jako voli i poštuje.

"Pre bih rekao ja volim jako Brenu, ona je mene par puta zvala čak u Orašju mome kad je imala koncert kao gosta", ističe Maid.

Pored toga što je za njega Lepa Brena simbol svega lepog na našim prostorima, ova pevačica Maida jako seća na njegovu pokojnu mamu.

"Mi nismo imali previše blizak kontakt, par puta smo se videli, ali kad sam se venčao sa suprugom na Instagramu mi je čestitala", priča naš sagovornik.

Osim toga što je pevač, Maid se ostvario i u ulozi oca i supruga, a sa svojom izabranicom ima čak troje dece, te ne krije da mu je ova uloga, ona najlepša.

"Nekako se moj život upotpunio, kad dođeš kući ma koliko da sam umoran i koliko god deca da smore i suprugu i mene ipak je to nešto što mi na neki durgi način puni baterije", objašnjava.

Ipak, mnogi nisu videli Maida u ulozi oca jer je živeo drugačijim životom.

"Bio sam ono baš parti tip pa su se svi izenandili kako sam se snašao u ulozi oca i svima bi preporučio".

S obzirom na to da ga publika pamti po izvanrednom izvođenju pesme "Odiseja" legendarnog Lea Martina, možda je razmišljao da se na scenu vrati upravom izvedbom ove pesme u njegovom maniru.

"Nisam o toj pesmi razmišljao na taj način, što apsolutno ne bi bilo loše, ali ja već odavno razmišljam da snimim neki kaver. Imam čak i neka poznantsva i prijatelje koji rade to, ali jednostavno svaki slobodan dan kada bih mogao da obavim nešto u tom smislu ja gledam da provedem kod kuće sa svojom porodicom", zaključuje pevač.

kurir.rs/telegraf