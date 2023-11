POLNIM ORGANOM ZASVIRALA NA FLAUTI! Skandalozan nastup u hrvatskom šou programu! Narod zabezeknut, žiri ostao u šoku!

U hrvatskom šou prigramu "Supertalenat" izveden je do sada najskandalozniji nastup kakav nije do sada viđen na ovim prostorima.

Naime, kandidatkinja Beatrice McQueef zasvirala je polnim organom na flauti. Svojim predstavljanjem šokirala je žiri, publiku i gledaoce, koji su masovno komentarisali njen nastup na društvenim mrežama.

Ona se, inače, predstavila kao hirurški asistent i istakla da se bavi cirkuškim veštinama.

- Svi u mojoj porodici su bili nadareni za muziku pa smo bili podsticani da učimo svirati instruente. Počelo je s flautom u osnovnoj školi. Za mene je učiteljica rekla da nema nade da ću ikada dobro svirati. Onda sam se počela baviti cirkuskim veštinama iz hobija. Otkrila sam da sa svojim telom mogu raditi neke stvari koje drugi ljudi ne mogu. Moj nastup može biti opasan ako padnem - najavila je Beatrice McQueef.

Kandidatkinja je izašla na binu, a onda se počela skidati. Skinula je suknju i pokazala izazovno donje rublje,pa je usledio šok. Beatrice se okrenula naopačke s nogama na dve stolice i zasvirala flautu polnim organom.

Žiri je bio šokiran, a Maju Šuput je zanimalo kako stvara melodiju.

- Rad prstima. Odrasla sam baveći se gimnastikom i ponekad kad ste u naopakom položaju jednostavno se dogodi. Pomislila sam - možda mogu iskoristiti tu veštinu i napraviti celu tačku - objasnila je takmičarka, koja je od žirija dobila dva da i dva ne.

Većina gledalaca bila je zgrožena.

- Mislim da nije dobro to kako je došla ne zato što je izvela to što jeste, nego ona je žena, žena treba držati do sebe i svog tela! Nije ženino telo lutka da je svako ko želi gleda! Žena mora biti ugledna, mudra, pametna dama! Žao mi je što se toliko spustila na dno zbog jedne audicije - napisala je gledateljka.

- Pod hitno zabraniti nemoralno neprimerene nastupe svugde - dodao je jedan.

- Sramotno. Ovo je poniženje za žene. Užas - pisali su drugi.

Ipak, bilo je i onih kojima se nastup svidio te su rekli kako ne može svatko raditi ono što ona radi.

- Nije smešno, ovo je supertalent... Pevati i plesati zna puno ljudi, ali ovako nešto niko osim ove žene. Jedina koja ima talent za ovakvo sviranje - jedan je od komentara.

- Retko viđeno, ako ne i nikad, znači supertalent je - napisao je gledatelj.

