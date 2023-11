PRIZNALA DA JE IMALA SPONZORA! Ivu Grgurić optuživali da se bavila najstarijim zanatom a ovako je hrvatski biznismen pričao o njoj

Starleta Iva Grgurić postala je poznata javnosti prilikom učešća u trećoj sezoni Zadruge, gde je osvojila prvo mesto.

Ona je u rijalitiju otvoreno govorila o svom životu i tom prilikom govorila o odnosu sa dosta starijim muškarcem sa kojim je bila iz finansijskih razloga što je naišlo na veliku osudu javnosti.

foto: Kurir

Nekoliko puta Iva je bila dovedena u vezu sa najstarijim zanatom, a jednom prilikom je otvoreno priznala da li je imala veze sa prostitucijom.

- Imala sam 20 godina, to je sponzor, ali nije najstariji zanat. Ja nisam bila sa muškarcima na jednu noć za 500 evra, nego jednog čoveka koji mi pomaže finansijski. Kao što nekome pomažu mama i tata, pa su to mamini i tatini sinovi. Kao što neko ima fanove koji im šalju po 1000 evra, pa im pomažu finansijski, samo što niko to ne govori javno. Mogla sam i ja da muljam i lažem. Danas se svodi na neki interes... Bila sam kretenka kad sam to tako javno rekla, ali i za to postoji neki razlog, jer danas ne bi sedela ovde, ne bi bila pobednica Zadruge - rekla je Iva u jednoj emisiji.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, hrvatski biznismen Marijan Šarić (65) je starletu nazvao prostitutkom, tvrdi da se bavi najstarijim zanatom i priznao je da je i on svoju suprugu varao sa njom.

- Ivu Grgurić sam upoznao kada je sa Grča u Zagreb doveo moj prijatelj Mateo gde je ona radila kao animir dama. Njemu je trebao stan da u njega smesti Ivu i još neke devojke, a pošto ja imam mnogo nekretnina u Zagrebu poslao sam ga kod jednog mog zaposlenog da mu pokaže jedan od mojih stanova. Mateo je njoj i još nekim curama iznajmio stan na godinu dana - započeo je Marijan svoju priču.

foto: Printscreen Facebook, Shutterstock, Printscreen/Instagram

- Sa Ivom sam se bolje upoznao u mom kafiću koji se nalazi u zgradi gde je bio taj stan. One su mi stalno prilazile i pitale me: „Gazda da li možemo sa tobom popiti piće.“ Ja sam im uvek plaćao piće, bilo mi ih je žao. Razmenili smo brojeve, ali to je bilo sve. Jednog dana me je zvala i plakala da je Mateo izbacio iz stana. Sažalio sam se na nju pa sam joj dao jedan moj stan da u njemu spava. Nikada mi nije platila ni jedan evro, niti sam ja to njoj tražio. Počela je da me zove da se vidimo i otišli smo na večeru ona, njena drugarica, moj prijatelj i ja. Posle te večere odvezao sam je do stana i ona mi je te večeri ponudila da imamo odnose, nabacivala mi se otvoreno. Tada je počela naša afera. Stalno mi je tražila da joj nešto kupujem, da joj poklanjam. Radio sam to, nije mi bio problem. Čak sam joj pomogao i kada je imala ozbiljnih zdravstvenih problema. Odveo sam je kod doktora, ginekologa koji je rekao da mora hitno da je operiše jer joj je pretio rak grlića materice. Istog dana je hitno operisana u Vinogradskoj bolnici u Zagrebu. Ja imam celu tu dokumentaciju, sve sam ja platio. Pozvao sam mog asistenta da joj odnese novac, spavaćice i sve što joj je potrebno. Bio sam tu za nju sve dok nisam shvatio da je prostituka visokog ranga i želeo sam da prekinem sa njom. Rekao sam joj da napusti moj stan i da ne želim da više da je vidim. Shvatio sam da se u mom stanu odvija prostitucija i zato sam želeo da presečem. Otišla je, ali je nastavila da me zove posle toga. Nisam joj se javljao, pa sam je na kraju prijavio i policiji za uznemiravanje - istakao je Šarić.

