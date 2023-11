OGLASIO SE TATIN SIN, BIVŠI STARLETIN DEČKO POSLAO JAKU PORUKU: Nisam više sa Ivom, ali ću uvek biti tu za nju

Kao bomba je odjeknula vest da su Iva Grgurić i njen dečko Nemanja Petošević raskinuli.

Do sada su nekoliko puta prekidali svoju burnu romansu, o čemu smo izveštavali, ali sin poznatog biznismena je tek danas reagovao na saznanje Kurira.

Naime, on se po prvi put oglasio na društvenim mrežama i izneo svoju verziju raskida sa starletom i potvrdio pisanje Kurira.

foto: Petar Aleksić, Instagram/petosevicn, Shutterstock

- Kako se poslednjih dana intenzivno u medjima piše o mom poslovnom i privatnom životu, sa akcentom na privatni, odlučio sam da ovde podelim par misli - započeo je Nemanja.

foto: Printscreen

- Lično nikada nisam pričao javno o sadašnjim i bivšim vezama. Do sada nisam prihvatao pozive za gospovanja u emisijama i davao intervjue jer ne smatram sebe javnom ličnošću čiji život i detalji iz istog trebaju biti zanimljivi širokom auditorijumu. No, u ovom trenutku zbog trenutne situacije imam potrebu da kažem sledeće. Kad je u pitanju moja veza sa Ivom, mogu iskreno da kažem da sam srećan što sam imao nju pored sebe u jednom periodu života. Ona je devojka koja sama brine za sebe, snalazi se i bori za svoje bolje sutra. Ona se, ma kako god se to nekome činilo, ne oslanja na druge kako bi imala lepši život tako da odgovorno demantujem sva pisanja domaćih medija. Ukratko, bili smo jedno za drugo uvek tu, i tako verujem da će biti i u budućnosti, na ovaj ili na onaj način, šta god da nam sutra donese. Toliko od mene, svima želim svako dobro i svu sreću - napisao je Petošević.

foto: Printskrin / You Tube

I njegov kućni prijatelj je detaljno za Kurir otkrio razlog raskida:

- Ta priča je okončana. Mali je prošao fazu starleta i sada je slobodan. Nisu njih dvoje jedno za drugo. To su dva različita sveta. Vodao je on nju na putovanja, uživali su, lepo su se provodili, ali nje išlo. To vam je najrealnija priča. Svako je otišao na svoju stranu. Njegovim roditeljima nije bilo prijatno što se pisalo tako o njemu u medijima, ali sam je kriv jer je objavljivao javno na tim socijalnim mrežama i sam davao povoda. Prijala mu je pažnja, voli on da bude poznat. Po tom pitanju su isti. Nemanji je prijalo to da bude sa nekom damom koja je poznata u javnosti, ali je video da taj svet i nije baš tako sjajan i bajan - završava prijatelj Petoševića.

foto: Printscreen

Iako su se svaki put kada bi završili emotivnu priču otpratili sa društvenih mreža, ovoga puta to nije slučaj.

Nemanja i Iva su i dalje prijatelji na Instagramu, ali su pobrisali zajedničke fotografije na kojima su delovali srećno, zaljubljeno, voljeno.

Ljiljana Stanišić

01:38:13 SCENIRANJE 25.06.2023. MILOMIR MARIC