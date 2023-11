"DOK SAM SVIRAO SA BRENOM, NIJE BILO BAKŠIŠA" Saša Popović pred kamerama otkrio pravi razlog: Svirao sam skoro svako veče!

Kreativni direktor Granda Saša Popović i njegova supruga pevačica Suzana Jovanović bili su na otvaranju jednog kluba.

Iako sada ne mogu toliko privatno da izlaze zbog posla, oni u noćnim provodima nisu uživali ni u mladosti:

- Što se mene tiče, kada je trebalo da izlazim u klubove, u to vreme sam sa Brenom i Slatkim grehom svirao skoro svako veče. Petkom i vikendom se uveče sviralo, tako da su svi dolazili tamo gde smo mi. Posle smo otvorili ZAM, pa Grand. Ceo dan radim, posvećen sam poslu, pa jedva čekam da dođem kući i legnem.

S obzirom na to da je u mladosti nastupao sa Lepom Brenom, ekipu Kurira je iznenadilo to što je Popović rekao da u to vreme nije bilo bakšiša, ali je spomenuo da je bilo dovoljno para od nastupa:

- Bili smo koncertni sastav, svirali smo isključivo po dvoranama, stadionima, arenama... Tamo nema bakšiša, ali je bilo dovoljno para!

