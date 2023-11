U emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića gostovala je čuvena rijaliti učesnica Ljuba Pantović.

Dotakla se i ljubavnog raspleta između Anite i Matore:

- Iskreno ne posvećujem pažnju tome, ali ne možeš da pobegneš i da nisi u toku. Meni se Elita ne dopada. Ja pretpostavljam šta Željko radi, ali kakva crna eltia, sve prostitutke i ludaci. Matoroj sam milion puta rekla da se ne petlja sa prostitutkama i lakim ženama i tim takvim mufljuzma.

foto: Kurir televizija

- Ona se petljala upravo sa prostitutkama i lakim ženama. Ona je galantna, uživi se da je muškarac i onda šakom i kapom deli. Rekla sam joj ako imaš višak para uplati nekome pomoć, daj prijateljima. Ona bi do sad od ovih sezona imala tri stana, a ne jedva isplatila jedan. Ne, ona se uhvatila one male za koju sam rekla da mi se nikako ne dopada. Folirant je žešći, vidi se da je tip koji je iskorišćava - rekla je Ljuba.

foto: Kurir televizija

Smatra da se Anita lažno predstavlja:

- Najviše mi je muka pokušaj serviranja narodu kako neko sa dvadeset i kusur godina postaje gej ili lezbejka. To je nemoguće. Čovek se rodi ili ne rodi takav. Ja znam mnogo gej osoba. One manifestuju taj problem pa shodno svom odrastanju i kad mogu da rasuđuju oni se deklarišu. Da li će se javno deklarisati ili neće to je njihova stvar.

03:49 MATOROJ DOŠLO GLAVE PETLJANJE SA PROSTITUTKAMA! Ljuba Pantović: Muka mi je kad se neko LAŽNO predstavlja da je gej ili lezbejka!

- Ti možeš da vidiš da neka osoba krije neko seksualno opredeljenje. Sad odjednom devojla koja obožava muškarce, skače s jednog na drugog, sad odjednom ona se prosvetlila i skapirala da posle rađanja deteta koje je napravio muškarac sad odjednom otkrovenje. Ona kao voli žene. Ja mogu da kažem kao žena neće to da može baš tako.

Kurir.rs

