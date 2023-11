MATORIN OTAC SE UKLJUČIO UŽIVO U PROGRAM! Čovek preko noći ostario, SUZA SUZU STIŽE, pokazao i njenu DEVOJAČKU SOBU

Otac Jovane Tomić Matore, Hranislav, i dalje je šokiran zbog svega što se dogodilo u rijalitiju.

- Nije mi svejedno, ništa ne mogu, bez teksta ostajem... Uradila je to što je uradila... Ali treba da zna da je tata najvise voli na svetu... Meni je mnogo teško, a majci da ne pričam... Lepo je rekla... Obrukala joj je porodicu. Ja sam sve vreme mislio da joj je to drugarica - rekao je on i objasnio kako je teklo njihovo upoznavanje:

foto: Printscreen/ premijera

- Ja ne poznajem tu devojku, u prolazu sam je video... kratko i jasno. Jovana je uopšte nije predstavila kao suprugu... samo je rekla ''Ovo je Anita'' i to je to. Mi nismo ni znali da se to tamo pravi, nismo imali pojma. Preko medija smo saznali sve o svadbi. Ja nisam dozvoljavao da je dovede ovde. Jovana je mogla da dođe, ali nju da dovodi ne. Onda je molila majku da dođe sa njom... Njoj su vrata uvek otvorena, može da se vrati kad god želi... ovde ima sve - rekao je on i sproveo ekipu do Matorine sobe, pa se osvrnuo i na medijske nastpise poslednjih dana:

- Ništa od toga nije istina. Jovana je pomagala nama i finansijski i u sređivajnju kuće. Učili smo je da joj porodica bude važa. Jovana nije iskvarena. Jedini njeni prijatelji su Marko Djedović, Ša i Janjuš, pa odbrusio: Kada bi se pomirila sa Anitom, rekao bih joj da mi više ne ulazi u dvoriste! - poručio je Hranislav.

foto: Printscreen/ premijera

Kurir.rs / Premijera vikend specijal

Bonus video:

09:12 STARS-EP152