MATORA NE MOŽE DA SE SASTAVI ZBOG ANITE! Ispisala srceparajuću poruku neverenoj supruzi, pa se rasparčala u KOMADE!

Jovana Tomić Matora rešila je da definitivno stavi tačku na brak sa Anitom Stanojlović. Ona je izričita u odluci da joj neće oprostiti izdaju, ali se danas ipak ofirala da joj nije svejedno.

foto: Pritnscreen

Naime, Matora je uzela marker i nacrtala krug na ogledalu oko kojeg je ispisala stihove hita koji inače izvodi Džastin Timberlejk.

- What comes around, comes back around - napisala je Jovana oko kruga u koji je iscrtala dve strelice u suprotnim smerovima.

Očito da je htela da stavi do znanja Aniti kroz stihove da će joj se sve vratiti što joj je uradila. U prevodu na srpski jezik, ovo bi moglo da se tumači kao poslovica kako seješ, tako žanješ ili ko dobro čini, dobro mu se i vraća. Drugim rečima, Matora je Aniti ovim stavila do znanja da će joj se sve vratiti sve što joj je učinila.

foto: Printscreen

Podsetimo, Jovana je sinoć direktno rekla Aniti da više ne računa na nju:

- Ti nisi osoba koja očekuje da bude voljena, ti to ne umeš, ne želiš. Lerali ste me, uništila si me i degradirala si me. Nisam htela da budem s tobom u vezi i onda si me navukla na tanak led - izjavila je Jovana.

Kurir.rs/Alo

04:40 Jovana Tomić Matora