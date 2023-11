"MOLILI SMO JE DA TO NE RADI, MAJKA JOJ JE PRANGIJA HTELI SU SAMO NOVAC" Oglasili se Matorini roditelji: Majka kuka, otac u hitnoj

Tiktokerka Matea Car napravila je buru u brakuAnite Stanojlović i Jovane Tomić Matore, tako što je iznela da se sa Anitom dopisivala na dan njihovog venčanja i slala provokativne fotografije.

Nakon ove informacije, Matora je u petak dobila nervno rastrojstvo, a sada su se oglasili Jovanini roditelji.

foto: Printscreen

- Tata jako teško sve ovo podnosi. Nije mu dobro. Bio je u Hitnoj, dobio je visok pritisak. A ja? Ja ni ne žalim. Šta smo sve radili da se ne venčava. Rekli smo: "Nemoj se venčavati", molili smo je. Do poslednjeg časa nije bilo šanse. Kad je vidim da plače, nije mi lako, ali sad kažem: "Plači" - poručuje na početku Jovanina majka Ana.

- Tek sad vidimo kako je Anita Matoru motala da joj kupi stan u Kruševcu. Mi o tome nismo imali pojma. Nagovarali su je da proda svoj stan koji ima u Beogradu i da kupe veći, kako bi Anita dovela majku, sina i brata... Da otvore resotran i da finansira brata da završi fakultet - drhvatim glasom govori Matorin otac Hranislav i dodaje:

foto: Printscreen

- Majka joj je prangija, hteli su samo novac. Kad je Anita došla u našu kuću, Jovana nas je molila da je ispoštujemo. Kad je Anita kročila, ja sam izašao iz doma i više nisam ulazio, dok Anita nije otišla. Skovali su plan kad su videli da Matora sve finansira. Prvo nisu bili za tu vezu, pa su odjednom bili - poručuje tužni otac.

- To je zanos, to je kratko. Govorila sam da se ne venčava i da ne pravi tu grešku. Šta sve nisam radila. Njen mozak to ne može da prihvati. I sada? Šta? Neka plače, neka se raspada, neka kuka - govori majka.

Kurir.rs/ Blic

Bonus video:

04:03 Matora i Anita