PADAO JE NA VISOKE I ZGODNE! Era otkrio da je JEDNA zbog njegove ideje umalo izgubila živu GLAVU, a evo ko mu je bio KONKURENCIJA

Era Ojdanić otkrio je da devojci zbog razlike u visini predložio neobičnu ideju.

Naime, pevač je otkrio kako je oduvek voleo visoke devojke i da je zbog toga predožio jednoj da ona šeta ulicom, a on trotoarom kako bi se izjednačili.

– Uvek sam imao više devojke od mene, duge noge kao Ibarska magistrala. Dešavalo se kada idemo u šetnju ja njoj kažem da ja idem trotoarom, a ona kolovozom i onda kada naiđe tramvaj ja kažem: „Beži, spašavaj život“, takve sam sreće– rekao je jednom prilikom pevač

Ojdanić slovi i za najvećeg švalera na estradi, mada se uvek nađu oni koji smatraju da su to samo pevačeve lovačke priče.

-Ma to su teški lažovi! Ja sam od prvog dana veliki ljubimac lepih i zgodnih devojaka i žena, oni to znaju nego su ljubomorni.Nikada nisu mogli da uhvate i da smuvaju ribu koju sam ja. Jedina konkurencija mi je bio moj saborac, pokojni Bora Drljača.Na onu na koju ja krenem čim se on pojavi, skine mi je- otkrio je pevač jednom prilikom u emisiji

Mada će se mnogi iznenaditi i neće poverovati Era tvrdi da nikada nije bio u ljubavnom odnosu sa koleginicom:

-Ja moje koleginice iziuzetno cenim i poštujem. Nikada nisam pokušao, niti mi je palo na pamet njih da muvam- priznao je Era.

