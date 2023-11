"MILJANA KULIĆ JE SPAVALA U MOM KREVETU 15 DANA" Folker šokiran izneo sve u javnost, progovorio i o INTIMNIM odnosima...

Nakon što je Miljana Kulić tokom jedne svađe sa bivšim dečkom Nenadom Macanovićem Bebicom i njegovom sada već devojkom Teodorom Delić, iznela šokantne tvrdnje da su Era Ojdanić i njegov unuk bili intimni sa njom, oglasio se i pevač.

Era Ojdanić se, naime, uključio u emisiji "Pitam za druga" u kojoj je prokomentarisao izjavu Miljane Kulić.

foto: Printscreen

- Nedavno si upao u jednu aferu u "Eliti", Miljana Kulić je rekla da si ti imao odnose sa Teodorom, ali ne samo ti, nego i tvoj unuk - rekla je voditeljka.

- To je čista laž, ne mogu da verujem da mogu da se služe takvim stvarima na jednoj takvoj televiziji i takvom šou programu. Miljana je spavala kod mene u krevetu u drugom rijalitiju 15 dana, ja znam kako ona diše i kako se ponaša. Ona kada nešto smisli i lupi to otkida na sve strane. Miljani ako neko kontrira nešto, on je propao čovek - rekao je Ojdanić.

foto: Kurir televizija

- Pa ne kontrolišem ja mojih pet unuka, sad ja treba da idem i da kontrolišem da li su imali nešto sa nekim. To je glupo i odvratno...Istina je da je to čista izmišljotina, izmislila je da bi skrenula pažnju na sebe. Stojim iza toga da nije istina - rekao je Era.

kurir.rs

