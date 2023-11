TEA U SKOPLJU U TIGRASTOM KOMBINEZONU ZALUDELA MAKEDONCE: Otkrila šta ne sme a htela bi, a poklon koji je dobila IZNENADIO (foto)

Tea Tairović, održala je juče veliku pres konferenciju u Skoplju, povodom koncerta koji će održati u tamošnjoj areni "Jane Sandanski".

Tea je nasmejana i ponosna izašla pred makedonske i srpske medije, u tigrastom odelu u kojem je plenila. Na početku je odmah obećala spektakl, možda i veći i bolji od onoga koji je Beograd pre nekoliko meseci video na Tašmajdanu. Kako je istakla, od tog koncerta pa sve do ovog ona je sa svojim timom vredno radila na svemu.

- Mogu da kažem da sam jako vezana za publiku u Makedoniji. Prvo, što me ljudi ovde svaki put dočekaju... Znate kako me dočekaju, kao da sam im rodbina, otprilike tako! (smeh) To se stvarno vidi i oseća, i neki moji počeci su bili između ostalog ovde, na Ohridu i stvarno se sećam svakog detalja. Kada god pomislim na Makedoniju to su zaista drage uspomene - rekla je Tea.

Pevačica je na poklon dobila i portret u vidu njene karikature, što ju je iznenadilo ali i obradovalo.

- Produkcijski, broj ljudi, sve ono što ste videli na Tašmajdanu, isti, a možda i veći broj će biti u Skoplju. Vojaž dolazi u Skoplje da zajedno otpevamo tu čuvenu "Balerinu", to će biti i prvi zajdnički nastup, ni manje ni više nego ovde u Skoplju. Vredno radimo, i što se tiče muzičkog dela, sa svojim bendom, i što se tiče vizuelnog dela, sa koreografom, rediteljem, a i svega onoga što se tiče vizuala, što ćete videti na ekranima iza mene. Želim samo najbolje za svoju publiku, da im se predstavim u najboljem svetlu i da se zahvalim za ljubav, za sve ove godine, koje mi ova publika pruža - istakla je pevačica.

Na pitanje šta je to što prvo proba kada dođe u Severnu Makedoniju, Tea je sa osmehom rekla:

- Pa, vino! Makedonsko je jedno od najboljih... Da smem ovde na konferenciji da pijem vino, ne bih se uopšte ustručavala. (smeh)

Tea je po prvi put uživo otpeva izmenjenu pesmu "Izrael i Palestina", pošto je zbog stravičnog rata naslov pesme i te reči promenila u "Španija i Argentina". Ona je sa osmehom to i učinila i oduševila sve prisutne. Skoplje je, inače, samo deo "mini balkanske turneje" koju će Tea imati u narednom periodu, pošto 9. decembra ima veliki koncert u Skenderiji, u Sarajevu, za doček Nove godine je u Zagrebu, a za srpsku Novu godinu u Beogradu.

Na veliko oduševljenje fanova, a kao "zagrevanje" za sve što ih čeka, Tea je prošle noći objavila i "Balerina miks" koji je raspametio ljude! Vrhunski spot, ona kao u uvek na nivou zadatka i nova pesma "100%" izazvali su oduševljenje.

