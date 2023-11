UNA ČOLIĆ POKAZALA KAKVA JE DOMAĆICA! Nakon ove FOTKE svaki bi je OŽENIO, otkrila da je VEŠTA isto koliko je LEPA

Starija ćerka Zdravka Čolića na društvenim mrežama veoma je popularna. Svoj život Una pokazuje do detalja, a sada je otkrila ono što je mnoge iznenadilo - Una Čolić kuva, i to odlično!

Lepa trendseterka izvrsna je domaćica, a ono što je pokazala na mrežama umeće je koje mnoge starije žene imaju muke da savladaju.

foto: Printscreen Instagram

Naime, Una je pokazala pitu-savijaču od domaćih, razvučenih kora, koju je stavila da se peče. Razvlačenje domaćih kora spada u jednu od izazovnijih stvari, koju mnoge starije domaćice imaju poteškoća da savladaju.

Una Čolić kuva, a svojim umećem oduševila je pratioce, kao i članove porodice, koji će uživati u preukusnoj večeri.

Podsetimo, Zdravko Čolić govorio je nedavno o svojoj porodici:

foto: Printscreen

- Ponosan sam na svoju malu porodicu, šmizle, dve devojčice, sada već devojke. Žena se brine više. Kada bi bilo do mene, sve bih dopustio. Ona mene kritikuje, ali to je tako. Sa druge strane, ne mogu biti previše strog, to je nekako teško, u momentima mogu malo da se uozbiljim. Uglavnom sam popustljiv - kazao je Čola nedavno za televiziju "E".

Kurir.rs / Blic

Bonus video:

09:12 STARS-EP152