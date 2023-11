"BIO MI JE MAMA I TATA" Sandru Afriku porodica nije podržavala na počeku karijere, a onda se smuvala sa menadžerom: Dao mi je sve

Sandra Afrika je bila u vezi sa dugogodišnjim menadžerom Aleksandrom Moskovljevićem Mikišom, a sada je pričala o odnosu sa njim.

Pevačica je otkrila da joj je on bio najveća podrška na početku karijere, jer podršku porodice tada nije imala.

– Bukvalno nisam imala ni malo samopouzdanja. Počela sam jako mlada i mislim da je to i zbog toga, sticala sam ga vremenom kako sam odrastala. Dosta me je i ovaj posao ojačao. Sve sam primala k’ srcu srcu šta god da mi neko kaže, umelo je da me povredi. Dosta sam imala Mikišu koji me je gurao napred bili smo i poslovni i ljubavni partneri, ali nikada u tom odnosu nije isticao sebe. To se često dešava kada se prepliću ljubav i posao da ima tu takmičenja, ali to ne sme da bude i ja sam imala tu sreću. On je mene gurao, imala sam vetar u leđa i zato je to tako danas – objasnila je Sandra.

Pevačica kaže da je na samom početku imala podršku samo od Mikiše, koji joj je kako je rekla bio i otac i majka.

- Imala sam tada Mikišu menadžera koji mi je bukvalno bio i mama i tata i sve. Tada je on dao sve za mene i za naš posao i nekako onda nisam osećala da moji nisu prisutni, ne zameram im to. Oni ni danas ne vole javnu scenu, nikada se nisu snimali ni pričali za televiziju. Jednostavno ne vole i ja to poštujem, lepo je da čuvaju neku intimu njihovu – zaključila je Sandra.

