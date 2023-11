SANDRA AFRIKA OTKRILA ŠOK DETALJE POZNANASTVA SA DADOM POLUMENTOM! Upoznali se pre 20 godina u diskoteci, evo šta je URADIO ZA NJU

Pevač Dado Polumenta večeras održava promociju albuma "Alea", a tim povodom je okupio mnoge kolege sa estrade, među kojima je i Sandra Afrika.

Sandra je pred pripadnicima sedme sile pozirala nasmejana, a potom otkrila detalje poznanstva s Polumentom.

- Kao kolega i prijatelj je fenomenalan, ne pričam to samo zato što sam ovde, ali on je pre svega dobar prijatelj i znamo se dugo godina. Kad sam ja počinjala karijeru, on je tada pevao u Šapcu i tada smo se prvi put upoznali u diskoteci, pre dvadeset godina. Kada je Mikiša hteo da se bavim muzikom, Dado je prvi čuo kako ja pevam i tada je njegov klavijaturista, Filip, svirao. Mogu samo pozitivno da kažem o njemu - rekla je pevačica, a potom otkrila zašto nikad nije došlo do saradnje:

02:05 Sandra Afrika - Dada sam upoznala u Šapcu pre 20 godina

- Ne znam, nije bilo prilike - bila je iskrena Sandra.

Podsetimo, Dado je objavio album pod imenom "Alea", što je ujedno ime njegove ćerkice koja je nedavno završila na operacionom stolu.

Kurir.rs

Bonus video:

05:50 Dado Polumenta promocija albuma