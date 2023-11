DRAGANA MIRKOVIĆ SNIMILA DUET SA LUKASOM, ŠAŠIĆEM, NINOM... A sa ovom LEGENDARNOM GRUPOM je imala prvu SARADNJU, mnogi nisu znali

Dragana Mirković u dvanaestoj emisiji "Rame uz rame sa Draganom", koji se emituje subotom i nedeljom 20 sati na Kurir televiziji, rekla je da je u svakom trenutku spremna da pomogne mlađim kolegama.

Kada je u pitanju folk diva, svi pevači imaju samo reči hvale za nju, a kako i ne bi, kad se prema svakom ophodi s poštovanjem, što govori koliki je zapravo čovek.

U prilog tome svedoči to što Mirkovićeva sa svima deli nesebično savete, a posebnu pažnju ulaže u profesionalni razvoj pevača na početku karijere.

Ona je istakla da je najvažnije slušati starije i mudrije od sebe.

- Lično mislim da moje iskustvo može da pomogne. Spasiti nekih bolnih trenutaka ili grešaka ja mislim da je to velika pomoć i na to sam spremna u svakom momentu da učinim. To moje mlade kolege znaju. Znaju da mi se javno zahvale, ali za tim nema potrebe. Mladi ljudi često razmišljaju da njima ne trebaju saveti, ali treba poslušati starije ljude čak i van ovog posla to su jako mudri ljudi - rekla je Dragana, a potom otkrila s kim je snimila duete:

- Volim da sarađujem sa kolegama u smislu dueta. Moj prvi duet je bio sa grupom Zana. To je bila pesma "Ej, moj doktore". Nakon toga su se rezali duete sa Acom Lukasom, Željkom Šašićem, Plavim orkestrom, pokojnim Nino Rešićem, Hari Mata Harijem.

Vikendom od 20 sati "Rame uz rame sa Draganom" Novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz rame sa Draganom" emituje se svake subote i nedelje od 20 časova. foto: Nemanja Nikolić Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara.

