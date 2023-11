"PANKREAS MI JE OŠTEĆEN" Zorana Pavić progovorila o životnoj borbi, a ovako je počela AGONIJA: Rezultati su bili KATASTROFA...

Zorana Pavić je nedavno zbog svoje neodgovornosti i tvrdoglavosti završila na operacionom stolu u borbi za život, o čemu je sada otvoreno pričala.

- Ja sam jako neogovorna prema sebi samoj. Pre par meseci sam zavrsila na operacionom stolu. Operisali su mi slepo crevo... bukvalno su mi spašavali život! Navikla sam da na nogama rešavam razne stvari. Čak sam i pevala u jako lošem stanju. Bila sam na jednom koncertu u Gračanici kada mi je bilo tako loše a ja to nisam pokazivala. U toku koncerta mi je pozlilo i samo što se nisam srušila, započinje priču pevačica, pa pojašnjava ono što joj se nedavno desilo:

- Bila sam na Zlataru sa prijateljima. Takve bolove koje sam tamo osetila, nikada u životu nisam doživela. Mislila sam da sve to ima veze sa koronom koju sam preležala, pankreas mi je oštećen. Mislila sam da je to to... Kada sam uradila ultrazvuk u Beogradu, odmah nakon toga, ništa se nije videlo. Onda sam došla sutra dan i uradila sam ostake analize, rezultate su bili katastrofa. Znali smo da nešto u meni tinja i postoji nešto što nije dobro. Svi su bili na zadatku, obavili su svoje poslove odgovorno, ali im nije bilo jasno zašto su takvi rezultati.

- Kada sam uradila skener, rekli su mi da hitno moram na sto i operaciju. Ja sam tada rekla da moram se sredim. Potpisala sam da izađem iz bolnice da pokupim svoje stvari sa sobom i higijenski ispoštujem sve. Uradila sam to na svoju odgovornost. Dogovor je bio da dođem sutra...ali mi toliko nije bilo dobro, da su me tu noć odmah odvezli u bolnicu kada sam i operisana, rekla je Pavićeva i vidno uznemirena dodala:

- Kada sam došla sebi, doktor mi je rekao da mi je slepo crevo puklo, te da zoru ne bih dočekala. Želela sam ovo da ispričam kao upozorenje i savet svima, da je kontrola i odlazak kod lekatra jako bitan...da ništa ne treba trpeti i misliti da će proći samo od sebe, zaključila je ona.

