GUDELJ PRESADIO KOSU PA NABACIO NOVU FRIZURU! Nemanja posetio frizera pa objavio kako sad izgleda! (FOTO)

Fudbaler Nemanja Gudelj na svom Instagram profilu pohvalio se novom frizurom, nekoliko meseci nakon što je presadio kosu.

foto: Printskrin/Instagram

On je pokazao kako ga frizer sređuje, a mašinicom je doterano da sve bude onako kako sportista želi.

Fudbaler Sevilje ranije je kosu vezivao u rep, a prepoznatljiv je i po brojnim tetovažama na telu.

foto: Instagram Printscreen

Inače, Nemanja uživa u ljubavi sa Anastasijom Ražnatović, ćerkom najveće balkanske zvezde Cece Ražnatović.

Njih dvoje su se nedavno venčali, a pevačica je uzela prezime Gudelj kao svoje.

Podsetimo, Ceca je svojevremeno komentarisala to što se Anastasija neće više prezivati Ražnatović.

- Po srpskim običajima tako bi i trebalo. I ja sam uzela prezime od mog muža, što ne bi uzela i ona? To je potpuno ok, ja to podržavam - rekla je folk diva.

Anastasiji Ražnatović kuma na crkvenom venčanju bila je najbolja prijateljica, glumica Tara Milutinović, a pevačica je tu odluku odavno donela.

foto: Printscreen/Instagram, Zorana Jevtić

Podsetimo, Anastasija i njen suprug su, inače manastir u Begaljici izabrali za venčanje jer je njena majka Svetlana Ceca Ražnatović kumovala na slavi Rajinovca.

Kurir.rs/ Blic

00:08 Nemanja Gudelj objavio privatni video iz doma