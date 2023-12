LUNA ZAPENILA ZBOG NAVODA DA SU JOJ FANOVI KUPILI STAN! Đoganijeva napokon progovorila o optužbama pa zapretila TUŽBOM

Influenserka Luna Đogani konačno se oglasila povodom raznih priča kako su joj fanovi uplaćivali novac.

Ona je oštro odgovorila na glasine a najavila je i tužbu.

- Inače se ne bavim ovakvim stvarima, ali prosto kad je nešto ovako što moram da prokomentarišem i demantujem, onda moram i ovako mi je lakše. Spremam se da spavam, deca mi spavaju, zbog toga sam se sakrila u WC-u da bih mogla da prokomentarišem ovu notornu laž. Ovo nije prvi put da sam ovako nešto čula, slušam ovo svaki dan, ne samo o meni već i o mom suprugu, tačnije Marku. Stalno se vrti glupa priča da Marko i ja živimo od naših fanova, "naših žena"... - istakla je Luna.

Đoganijeva je priznala da se javila ženi koja tvrdi da zna da Luni fanovi šalju novac.

- Javila sam se gospođi koja navodi da zna sve ovo, poznajem je, par puta smo se srele u salonu kod mene u zgradi gde ja idem, gde se uvek jako fino, kulturno uvek javila. I onda ode na televiziju, i kad treba da se dobije neka priča, onda priča... Uopšte nije problem to šta je ona rekla, svako je mogao da kaže "da, čula sam da je Luna živela od fana, čula sam da je neka žena poslala Luni pare, čula sam da neka žena mnogo voli Lunu i eto, htela je da joj pošalje pare", to uopšte nije problem, to je mnogo njih pričalo, i ja nemam problem sa tim, rekla-kazala. Problem je što je ova žena rekla "ovo je istina živa", ona tvrdi da zna ženu klijentkinju koja je meni slala novac stalno od kojeg sam ja živela - poručila je Luna.

- Dakle, ako nešto tvrdiš da je živa istina, onda za to nešto moraš da imaš dokaze, je l' tako? Ja ću dobro razmisliti da li ću da tužim ovu gospođu, a mogu da je tužim, jer ona za ovako nešto mora da ima dokaze i da dokaže da je ta neka njena klijentkinja meni slala novac od kojeg sam ja živela, jer sam ja prosjakinja, klošarka koja nema novac, i eto moram da tražim od tamo nekih žena da mi šalju da bih ja živela. To je prvo jako ružno da pričate, drugo da tvrdite, da govorite takve stvari zato što je to totalno pogrešna slika o meni, to je velika notorna laž. Sve što sam u životu stvorila - stvorila sam ja, svojim rukama. Na koji je to način, da li je to rijaliti program, da li je to muzika, slikanje, reklame, da li je to Jutjub kanal, apsolutno nije važno, važno je da ga nikome nisam ukrala i da ga nikome nisam tražila - istakla je ona.

Kurir.rs/ Telegraf

