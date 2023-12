ALEKSANDRA MLADENOVIĆ DALA ZAVRŠNU REČ O BIVŠEM IZ PAKLA Priznala sve šta je radio: Nisam želela da se zna i da se priče o tome...

Pevačica Aleksandra Mladenović našla se nedavno u centru skandala, nakon što je zbog straha za svoju bezbednost prijavila bivšeg dečka policiji.

Aleksandra je u emisiji "Amidži šou" ispričala kako gleda danas na tu neprijatnu situaciju koju je proživela.

- Nisam još uvek spremna da pričam na tu temu jer prosto sve me to pogađa. Nisam ušla u tu priču bez emocija, bez ičega i ostavilo je to traga na meni, rekla je Aleksandra.

Pevačica je istakla i da je čitavu ovu scenu želela da zadrži za sebe, ali da su informacije ipak dospele u javnost.

Iskreno ja bih sakrila da sam mogla to da sakrijem. Ne volim ovu vrstu publiciteta, meni to nije potrebno– naglasila je Aleksandra i objasnila:

Nisam želela da se zna i da se priča o tome zato što je sve to bilo sveže i novo. Prosto, on je u jednom trenutku bio izrevoltiran i objavio je naše slike. Ispričao je i šta treba i šta ne treba, i što jeste i što nije. To je bila njegova slabost u tom trenutku. Ali svakako da je on potencirao da se to sazna, a ne ja. Verovatno je na taj način hteo da mi se osveti što neću da budem sa njim, ili tako nešto.

Pevačica je istakla i da je čitavo to iznošenje u javnost „prljavog veša“ bilo jako ružno, ali i dodala da ona nije bila stalno ugrožena.

