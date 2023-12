ALEKSANDRA MLADENOVIĆ KAO BESKUĆNIK! Šeta ulicama u PIDŽAMI I PAPUČAMA, svi šokirani zbog pevačicinog stanja

Iza glamuroznih pojavljivanja u javnosti, u privatnom životu Aleksandra Mladenović šeta u pidžami i ne stidi se što van scene izgleda potpuno drugačije.

Naime, ona ističe da nije uvek doterana, već da joj je udobnost najbitnija, te da nema problem da privatno bude u opuštenom izdanju.

– Privatno idem u patikama, kežual. Ne volim šljokice, ništa previše, bez šminke. Jedva čekam da dođem kući da se obučem kao beskućnik– kaže Aleksandra koja izlazi iz kuće u raznim izdanjima.

– Obožavam obučem najstariju majicu, geldam tv i kažem: „Kako mi je lepo“. Moja kuma i ja idemo jedna kod druge tako u pidžami, papučama– ispričala je u emisiji „Zvezde Granda Specijal“.

Mladenovićka se osvrnula i na sajber nasilje kroz koje je svojevremeno prošla.

– Čitala sam te komentare ranije i to me je pogađalo. Doživela sam to sajber nasilje dok sam imala i zdravstvenih problema, ali više me takve stvari ne pogađaju. Ja sve to pogledam ali ne čitam. BUde mi to u fazonu „super duže“. Priznajem, na jedan komentar sam rekla „tebi ne može ni hirurg da pomogne“. Imam ja tako momente kada odgovorim, ali sve mi je to sada zabavno. Više me to ne vređa niti pogađa – ispričala je Aleksandra.

