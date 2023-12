"PREŽIVELA SAM SAJBER NASILJE" Aleksandra Mladenović o teroru koji je trpela na društvenim mrežama: Bacaju drvlje i kamenje...

Pevačica Aleksandra Mladenović priznala je da je bila žrtva sajber nasilja, ali ističe da sada više ne čita komentare o sebi.

Ranije ju je to pogađalo, posebno dok je prolazila kroz zdravstvene probleme, ali sada kaže da je to sve postalo zabavno. Čak je priznala da je nekada odgovarala na ružne komentare, ali da je sada naučila da se ne obazire na njih.

- Čitala sam te komentare ranije i to me je pogađalo. Doživela sam to sajber nasilje dok sam imala i zdravstvenih problema, ali više me takve stvari ne pogađaju. Ja sve to pogledam ali ne čitam. Bude mi to u fazonu "super druže". Priznajem, na jedan komentar sam rekla "tebi ne može ni hirurg da pomogne". Imam ja tako momente kada odgovorim, ali sve mi je to sada zabavno. Više me to ne vređa niti pogađa - ispričala je Aleksandra u "Zvezdama Granda Specijal" i dodala:

- Ranije je to bilo drugačije, ali sada me ništa ne pogađa.

Aleksandra je otkrila i da joj se dogodilo da upozna nekoga ko ju je ranije negativno kritikovao na mrežama.

- Ljudi imaju predrasude, misle da verovatno ne idemo ni u toalet. Treba prvenstveno biti čovek. Malo mi je žalosno što po nama svi udaraju neko drvlje i kamenje kao da smo mi ne znam šta loše uradili, a mi smo tu da pevamo i da uveseljavao narod. Treba samo da se bavimo pevanjem i da i ne komentarišemo neka pisanja o nama - rekla je Aleksandra.

