KARLEUŠA JAVNO PODRŽALU MLADENOVIĆKU! Osudila njenog bivšeg, pa dala sud o koleginici: Deluje da će pre piti alkohol nego lekove..

Pevačica Aleksandra Mladenović nedavno se našla u središtu skandala kada je priznala da je više meseci trpela fizičko i psihičko nasilje od sada već bivšeg momka Stefana, kog je i prijavila policiji.

Povodom toga se oglasila pevačica Olja Karleuša, koja je pružila veliku podršku koleginici i iznela svoje mišljenje o sve češćim slučajevima nasilja koji se u poslednje vreme događaju pevačicama.

foto: printscreen tv

Olja je žestoko osudila nasilje nad Aleksandrom i proganjanje njenog bivšeg.

- Ona treba da se zahvali Bogu što joj je otvorio oči nakon dva meseca. Moglo je to da proizvede i dete i probleme. Znaš kako kažu ,,Najgore je u životu kad sa budalom imaš dete“ - rekla je Olja i prokomentarisala situaciju u kojoj se Mladenovićka nedavno našla.

foto: Printscreen Paparaco Lov, Zorana Jevtić

- Ako je doživela tako nešto nakon dva meseca, šta bi tek bilo posle… Ranije jesu pevačiće i žene sa scene bile optužene kako traže imućne muškarce. Međutim, u današnje vreme su one postale meta baš takvih, koji baš to jure. Da im bude fino, da neko za njih sazna jer niko nikada nije - istakla je pevačica.

Karleuša je dala i dobronameran savet koleginici.

foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

- Mislim da Aleksandra treba da otrese tako nešto sa ramena. Ovo je pet minuta priče, za dva dana će izaći neka nova vest i o ovome se više neće ni pričati ni pisati. Pojeo vuk magarca - rekla je pevačica.

Pošto se u medijima pisalo kako je Mladenovićeva nakon svega što je pretrpela bila i na lekovima, voditeljka Jelena Dimitrijević je upitala Olju šta ona misli o tome.

- Ne znam kako mogu da znaju da je bila na lekovima. Sigurno nije izašla javno i rekla tako nešto. Ona mi pre deluje kao osoba koja će popiti čašu vina ili rakije, nego da pije lekove. Postoji policija i službe koje se time bave, on neće moći da joj priđe i to je to. Otarasila se jedne muke i može da nastavi dalje - zaključila je Karleuša.

