CAKANU IZNENADIO POZNATI FUDBALER! Na kućnu adresu joj stigao NEOČEKIVANI POKLON, ostala u šoku: Nisam to očekivala!

Folk pevačica Dragica Radosavljević Cakana otkrila je da joj je poznati sportista jednom prilikom poslao poklon koji ju je skroz oduševio.

Na njenu adresu stigla je torta od nepoznatog pošaljioca, koja je zatekla pevačicu.

- Jedne godine sam dobila tortu od nepoznatog pošaljioca. U stvari, on je bio vrlo poznat, naš jedan fudbaler, ne bih otkrivala njegovo ime, ali ja lepšu i ukusniju tortu nisam probala - rekla je Cakana.

foto: ana Paunković

- Ono što me je zamejalo i gadno patosiralo kada je ispričao koliko je tu utošeno jaja - otkrila je Dragica za "Grand", kada je njena koleginica Zorana Pavić prokomentarisala da je u pitanju neki duhovit fudbaler.

- Inače, je to naš dobar prijatelj, ali nisam očekivala - dodala je Cakana.

Pevačica je godinama u skladnom braku sa suprugom Nebojšom, a otkrila je kako je počela njihova ljubav.

foto: Tamara Trajković

- Nešu sam upoznala u periodu kad sam dosta bila sama. Puno sam putovala u tom periodu i nisam imala vremena, jako puno sam radila… Počelo je da se skuplja neko naše društvo i on je tu bio, a u međuvremenu je i Nebojša bio razveden, ali nismo se odmah prepoznali. To je bilo druženje. Pred moj odlazak u Čikago nešto smo se opet našli, moje društvo, ali tu je bio i Nebojša, i u jednom trenutku me je pitao koliko ostajem, ja sam rekla mesec dana - počela je Cakana i dodala:

foto: Kurir TV

- Pred polazak sam pravila žurku i rekla sam mu da dođe ako hoće, a ja se sećam šta je meni on tad rekao: "Nisi ni otišla, a ja jedva čekam da se ti vratiš", mene je to držalo u Čikagu, ali bukvalno ta rečenica. Našao se neko kome sam ja potrebna, ko jedva čeka da se vratim. Mene je to tako držalo da sam ja stvarno jedva čekala da se vratim i kad sam došla otišla sam u jedan restoran na ručak i on je bio tamo.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

01:38 Cakana u Usijanju o Tozovcu