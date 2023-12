"I KAD SE ZAKOPČAM DO GRLA, SVE SE PROVIDI" Sandra Afrika otkrila zašto krije porodicu, pa progovorila o ljubavi: TEŠKO MI JE...

U poslednje vreme u javnosti se dosta polemiše o provokativnom oblačenju Sandre Afrike, no pevačicu to previše ne opterećuje, jer kako naglašava, za 17 godina koliko je na estradi svašta je proživela.

- Posle 17 godina karijere, mene više ništa ne može da pogodi. Navikla sam da se nosim sa tim stvarima, tako da mi je sve to normalno. Sada sam se setila, kada sam bila na premijeri Rastinog filma, obukla sam se sva u belo i baš sam htela da za crveni tepih budem zakopčana do grla. Kod kuće je to izgledalo super, ta rolka je bila deblja, pa nisam obukla brushalter ispod, jer ne volim da me bilo šta steže. Međutim, od svih tih bliceva i osvetljenja na crvenom tepihu, a ljudi ne znaju kako to izgleda, to se sve providelo i sve se videlo. Kod kuće je zaista izgledalo fenomenalno i ništa se videlo nije. Tako da ja i kada hoću da budem zakopčana do grla, opet ispadne da se sve providi. Nenamerno, slučajno je tako ispalo. Ne želim ja to uvek da izazovem, ali jednostavno to ide uz mene.

Možemo da primetimo da uživaš u društvu kolega kada zajedno gostujete u emisijama. Da li stižete da se i mimo kamera vidiš sa njima i sa kim si u najboljim odnosima?

- Mi se najčešće srećemo na aerodromu, osim u emisijama. Dok čekamo let imamo vremena da proćaskamo, ali svakako da ima druženja na estradi i mimo kamera. Najviše se družim sa Sašom Kovačevićem, jer se najčešće srećem sa njim. Volim da dođem u njegov restoran, pa onda popijemo kaficu i ispričamo se, komšije smo.

foto: Printscreen

Za 17 godina karijere dosta ste se pojavljivali u medijima. Da li uspevate da sačuvate privatni život? Kada vas je poslednji put iznervirala neka spekulacija kojste čuli o sebi?

- Ne može da me iznervira ništa, na sve sam navikla, ali moram da priznam da novinari nikada o meni nisu pisali nešto katastrofalno. Bilo je i dobrih i loših reči, ali ništa nije bilo strašno, tako da nikada nisam završila ni na sudu, ni tome slično. Uspevam da zadržim privatni život za sebe, na primer, moju porodicu. Ne kažem da ih krijem, ali oni su ti koji ne žele da se snimaju, niti da nešto javno kažu i ja to poštujem i gledam da ih ne izlažem preterano u medijima. Što se tiče drugih stvari, nema tu šta ni da se krije, tako je kako je, ali prosto neke stvari poštujem, a to je moja porodica.

A šta se dešava na ljubavnom planu Sandre Afrike?

- Ljubav ništa. Ne dešava se ništa na tom planu, kada bude bilo nečega svi će to znati. Trenutno nemam ljubavi, prepustila sam se poslu i pripremi novog albuma. To je toliko naporno i iscrpljujuće, a i zahteva mnogo vremena, tako da ni nemam vremena za ljubav i dečka.

Mnoge tvoje koleginice govorile su da ne mogu da nađu partnera jer se muškarci mahom boje lepote, popularnosti i uspeha jedne pevačice.

- To jeste istina. Mojim drugaricama koje se ne bave javnim poslom više pišu na društvenim mrežama nego meni. Možda se boje da ćemo ih odbiti ili ne znam. Neko misli da je nama možda lakše, ali nama je teže. Mada, do mene muškarci i ne mogu doći preko društvenih mreža, mislim, mogu da mi pišu, ali nikada neće dobiti odgovor, a ne možeš baš ni da me sretneš na ulici i samo kažeš „ćao“, tako da ne znam ni ja šta očekujem. Istina je da mi pevačice nismo dostupne kao ostale devojke. Jeste teško, ali ne postoji neki šablon po kojem muškarci moraju da mi prilaze. Dešava se svašta, i nemoguće može da bude moguće. Ne znam ni šta treba da uradi ni kako treba da izgleda. Nemam tip muškarca, da kažem da volim samo visoke, samo crne, da ima posebnu boju očiju... Ma ne mora da ima ništa, ako mene „odradi“ u tom trenutku, to je to. U ljubavi nema pravila.

foto: Kurir televizija

Koje su vaše nesigurnosti?

- Uh, pa nemam ih (smeh). Ne bih menjala ništa na sebi, a ni karakterno. Sve što sam želela da promenim na sebi što se tiče fizičkog izgleda već sam promenila i uradila, tako da više ništa ne bih dirala, a ne bih ni ovako. Zadovoljna sam sobom. Da se opet rodim, ne bih ništa menjala. I dobre i loše stvari imaju svoje zašto i kako. Promenila sam se i formirala uz sve to, posao me je dosta ojačao i sada znam da sve mogu. Zacrtam nešto sebi i to je to, nema odustajanja. S vremenom sam savladala i svoju tvrdoglavost. Po prirodi sam takva, Ovan sam u horoskopu i mora sve da bude po mome, ali sam naučila i da sačekam i da poslušam savet. Nemam baš uvek strpljenja, ali sam dosta to korigovala i govorila sebi: “Diši, smiri se”.

Vaš kolega Joca Stefanović tvrdi da ste najlepša žena na estradi, pa kakav je osećaj nositi tu titulu?

- Iskreno, divno! Trudim se stvarno. Kako vreme prolazi i kako se stari, trudim se da izgledam, koliko mogu, dobro. Uloženo je dosta truda, ali sam neko ko voli da ručka i svašta nešto uz to, a sada me dosta mrzi i da treniram.

kurir.rs/blic/preuzeo I.L.

Bonus video:

02:05 Sandra Afrika - Dada sam upoznala u Šapcu pre 20 godina