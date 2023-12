SAD JE JASNO ZAŠTO JE KARLEUŠA "ZAPRETILA" NESTOROVIĆU: Na glasanje došla u kombinaciji od 14.000 €, cene ovih komada su NEREALNE!

Jelena Karleuša prethodnog vikenda sve je oduševila svojim stajlingom na glasanju.

Ona se pojavila u crnom od glave do pete, a mnogi su komentarisali da je, iako je zakopčana do grla, izgledala nikad izazovnije i elegantnije. JK je na sebi imala sledeće komade: crnu haljinu zakopčanu do grla i elegantnim brošem, koji se savršeno uklopio u stajing - cena 1.000 evra; balensijaga čizme-helanke od 2.400 evra i šeširom od 500 evra; dok je šanel tašna klasičnog dizajna posebna priča i ona košta 10.000 evra.

1 / 16 Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Dakle, samo za jedan autfit Karleuša je dala 14.000 evra, te i ne čudi što je Karleuša zamolila dr Nestorovića da "ne ide ponovo na glasanje jer nema šta da obuče".

kurir.rs/I.L.

Bonus video:

02:37 VREĐALI SU ME DOK SAM GLASALA! Jelena Karleuša doživela neprijatna iskustva na biračkom mestu! Imala da poruči SAMO JEDNO