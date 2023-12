"PRESVALIČIO SAM SE A ONDA SU MI NOVAK I JELENA ZAKUCALI NA VRATA" Željko otkrio kakvo su mu je IZNENAĐENJE priredili pred koncert

Pevač Željko Samaradžić održao je prvi u nizu novogodišnjih koncerata. On se na konferenciji za medije pojavio sa suprugom Majom i unucima te otkrio da je spreman da publici priredi pravi spektakl za pamćenje.

- Ja sam uvek bio privržen porodici, moji pokojni roditelji su se divno slagali. Nekako to verovatno polazi iz tih vremena i uvek sam deznuo da imam takvu divnu familiju koja će i razumeti moj posao još iz vremena dok uopšte nisam znao čime ću se profesionalno baviti. Tako je do dana današnjeg, moja Maja i ja smo već preko 46 godina u braku i nadamo se da ćemo, Bože zdravlja uspeti da proslavimo i 50 godina, u svakom slučaju život je čudan - rekao je pevač.

foto: Kurir

Preko 46 godina je u skladnom braku sa Majom koja se gotovo nikada nije eksponirala u javnom svetu. Pevač ne krije da mu je ona zapravo najveća životna podrška i oslonac što svakodnevno i pokazuje.

- Jednostavno, navika je da bude odsutan. Kada je kući maksimalno je angažovan oko porodice i kad je najumorniji, on se daje - rekla je supruga pevača.

foto: Kurir televizija

Pevač se dotakao i poznanstva sa slavnim srpskim teniserom Novakom Đokovićem i njegovom suprugom Jelenom.

- Zauzeti su, vrlo mnogo obaveza imaju. Jelena se javila i rekla da joj je žao. Uglavnom, ja potpuno razumem njih, oni su ljudi koji su u velikim obavezama i to je za svako poštovanje. Zaista su me prijatno iznenadili ove godine u februaru kada su se pojavili u Novom Sadu. To je onako bilo ogromno. Zamislite mene sad u garderobi, presvlačim se, kuca mi neko na vrata i moj saradnik mi kaže "Sale, ja sam". Ja otvorim vrata, kad ono ispred vrata Jelena i Novak sa osmehom na licu. naravno odmah smo se zagrlili - rekao je pevač.

02:58 PRESVALIČIO SAM SE, A ONDA SU MI NOVAK I JELENA ZAKUCALI NA VRATA Željko Samardžić progovorio o VELIKOM IZNENAĐENJU pred koncert

Publika je još jednom pokazala da je Željko miljenik svih generacija, a tome svedoči i broj ljudi koji je došao da sluša njegove najveće hitove. Specijalni gost na prvom koncertu bio je Saša Matić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Kurir.rs

Bonus video:

05:06 Željko Samardžić izjava uoci koncerta