"SPREMNA SAM DA POSTANEM MAMA" Kaća Živković ima velike planove za 2024. godinu: Razočarana sam, ne pitate me kada ću da se UDAM!

Pevačica Katarina Živković u 2024. godinu ulazi radno kao i svaki put, a među prazničnim željama joj je i ona da se ostvari u ulozi majke, za koju tvrdi da je spremna.

Kako Katarina priznaje na početku razgovora, najčešće pitanje koje joj postavlju je kada će da se uda. Međutim, ovoga puta su je najpre pitali po čemu će pamtiti 2023. godinu?

- Moram da priznam da sam razočarana, očekivala sam pitanje kad ću da se udam, ali dobro (smeh). Šalim se naravno, to me mahom svi pitaju, valjda je vreme (smeh). Što se tiče ove godine, bila je ravna, bez nekih većih dešavanja, ali sreća je da smo svi bili zdravi. Radujem se sledećoj godini zbog mnogih stvari, prvenstveno zbog novog albuma koji uskoro završavam. Ostalo mi je još jedno snimanje spota, tako da očekujem veće oscilacije i da 2024. bude malo burnija.

Jesi li ostvarila bar deo onoga što si zacrtala za 2023. godinu?

- Naravno da nisam, ni 20 posto što sam planirala, što ne znači da sledeće godine neću. To su neke stvari o kojima odlučuje Bog, ja ne mogu da utičem, mogu samo da delimično da doprinesem.

Ove godine su mnoge zvezde „Granda“ dobile bebu, počev od Tamare Milutinović, Nadice Ademov, a nedavno se Steva Anđelković ostvario u ulozi roditelja. Pravi bejbi bum je pogodio estradu, jesi li slavila zajedno sa svojim kolegama?

- Naravno, to su sve lepe vesti i jako se radujem zbog svojih kolega i delim sa njima tu sreću. Inače, na to gledam drugačije, jer kad smo došli u Grandovo takmičenje svi smo bili mladi, željni života i svega, a sad gledaš kako su svi oni sazreli i osnovali porodicu. To je najlepša stvar koja može da se dogodi svakoj osobi, blagoslov za svaki dom. Neka je samo što više beba i u narednoj godini.

A kad ćemo te lepe vesti da čujemo i od tebe, da li planiraš prinovu?

- Biće kako Bog odluči, a što se mene tiče ja sam spremna da postanem majka. Verujem da će se desiti to jednog dana.

Da li znaš koliko si Novih godina dočekala radno i da li ti to teško pada?

- Bukvalno nijednu Novu godinu nisam provela kod kuće, ne znam ni kako to izgleda. Svi su u toj novogodišnjoj groznici, a ja ne znam ni kakav je osećaj biti euforičan. Ok, tradicija i naš posao nalažu da se za doček obučemo elegantinije, da ispoštujemo našu publiku u novogodišnjoj noći, ali nemam tu euforiju i frku oko Nove godine.

Za doček si sa bendom na stejdžu i sigurno nekog od njih poljubiš u ponoć, a da li imaš vremena da tad zamisliš novogodšnju želju?

- Nemam i zbog toga mi je jako žao. To tehnički nije moguće, nije izvodljivo jer u ponoć razmišljam o repertoaru, atmosferi, publici koja je došla da se provede uz muziku. Što se tiče želja, ja stalno maštam i zamišljam sebe onakvu kakva bi želela da postanem. Vidim sebe presrećnu i to nema veze sa Novom godinom, meni je tako svaki dan. I zaista mi se takve stvari i dešavaju, sve što zamislim se i desi, to je neki zakon privlačenja.

