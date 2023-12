REPER OTKRIO DA JE BOLESTAN: SVE SMRDI NA TRULEŽ Đeksonova borba traje mesecima, očajan je: Ne postoji lek, živim na par namirnica

Bivši učesnik "Zadruge" i pevač Nemanja Đerić Đekson na Instagramu je jednom prilikom saopštio da pati od retkog poremećaja, koji se zove Parosmija.

foto: Printscreen Amidži šou

Kako je napisao na svom storiju, ima poremećaj ukusa i mirisa, te je na posebnom načinu ishrane, ali je dodao i da se jako loše oseća.

- Inače, Parosmija je ukratko poremećaj nerva za ukus i miris. Zapravo distorzija mirisa i ukusa. U prevodu, sve smrdi na neki trulež i metal i s***a.. Bolest je nova i polako ćete da se upoznajete sve više sa njom. Znači, nije gubitak ukusa i mirisa, to je blagoslov ovoga što ja imam. Prošlo je par meseci od kad živim na par vrsta namirnica i mogu vam reći da se osećam očajno jer za sad ne postoji lek, a hrana je jako bitna u našim životima - - napisao je Nemanja.

Podsetimo, reper i pevač Đekson bio je učesnik rijalitija "Zadruga 1", a jednom prilikom je otkrio i u kakvim je odnosima sa Slobom Radanovićem, pa osuo paljbu po njegovoj bivšoj ženi, Kiji Kockar:

- Čujem se sa njim, naravno, Sloba je legendica. Sada ispada da hejtujem Kiju, a gotivim njega (smeh). Reći ću javno, on snimi pesmu, spot, peva i ne pravi naslove, a ona svaki put pre izbacivanja pesme ima naslove i skandale. Pre svake pesme koju je objavila, navodno je napravila neku dramu, dok Sloba okuplja 3.500 ljudi na nastupu, ljudi ga vole. Svi su zaboravili na njegovu prevaru i "Zadrugu", jer gradi karijeru, dok ona plače. To ne radi samo ona, mnogo drugih pevačica to radi pre izbacivanja pesme, a ja niti se pojavljujem, niti pravim skandale, čak ni spot za pesmu nisam snimio, a sedmi sam na "trendingu" i imam dva miliona pregleda - rekao je Đekson, ali onda je morao i da napomene da nema ništa protiv Kije i da mu je čak i draga, ali samo kao prijatelj.

foto: Damir Dervišagić

- Ona ima ukusa za muziku, gotivim je, ali samo kao prijatelja. To je taj kodeks, moj prijatelj je bio sa njim. Super je ona, slatka je, ali ponaša se kao neko ko je krenuo da propada, pa umesto da se fokusira i da napravi neki hit, ona pravi drame - rekao je Đekson tada za Informer.

Kurir/Blic/Preneo: I.L.

