VODITELJKA RTS SE MUŽU OBRAĆA SA VI! Udala za prvu ljubav, njihovo upoznavanje je danas NEZAMISLIVO, a evo zašto ga persira

Predrag Saša Danilović i Svetlana Danilović svoje prijateljstvo krunisali su brakom u kom su dobili i naslednike: Sonju, Vuka i Olgu.

Košarkaš i Svetlana - sportska novinarka i voditeljka. Često su i poslovno sarađivali, a jedno pitanje ostalo je zapamćeno.

- Sebe nikada nisam doživljavala kao osobu kojoj će glavna titula u životu biti to što je nečija žena! Imam ja svoje ime i prezime - rekla je Svetlana.

Svetlana je otkrila i kako je biti u braku sa uspešnom sportistom.

foto: Dragan Kadić

- On je imao ozbiljne obaveze i sve je bilo podređeno njima. Nisam mogla da kažem: 'Ajde, nemoj na trening, idemo večeras da šetamo'. Život sportiste i njegove porodice podređen je treninzima i utakmicama. To je teško, a opet lepo je što je on bio toliko uspešan da je stalno pobeđivao sa klubom i reprezentacijom - istakla je ona.

foto: @starsport

Upoznali su se kada su imali 16 godina.

- Bilo je to neko drugo vreme, nije bilo mobilnih telefona i društvenih mreža. Trebalo je sakupiti hrabrosti i pozvati na centralni fiksni telefon koji je stajao u hodniku, pa se predstaviti i pitati da li može da razgovara sa Svetlanom. Pa, prvo pričati sa mamom, tatom… Svi bi se izređali dok dođem do slušalice - kaže voditeljka.

Svetlana je otkrila i kako je zakoračila u svet novinarstva.

- Novinarstvo me je uvek privlačilo, a kao zanimanje povezano je sa Filološkim fakultetom. Moja drugarica pisala je za Sportski žurnal i predložila mi je, pošto smo tada živeli u inostranstvu, da šaljem neke interesantne reportaže jer u to vreme oni nisu imali prilike da putuju. Meni se to dopalo, a po povratku u Beograd počela sam da radim na televiziji - ispričala je voditeljka RTS-a.

Ona je jednom strenutka supruga oslovila sa Vi, što su mnogi zapamtili.

- Najsmešnije je bilo kad sam ga pitala - kakvi su vam planovi za budućnost - seća se Svetlana.

Kurir.rs/Lepa i srećna

Bonus video:

00:04 Predrag Danilović i Nebojša Ilić