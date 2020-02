NISAM JA NEČIJA ŽENA! Svetlana je žena SLAVNOG KOŠARKAŠA, ćerka im je krenula put SLAVE, a u KUĆI imaju VAŽNO PRAVILO

Predrag Saša Danilović i Svetlana Danilović upoznali su se na košarkaškoj utakmici 1987. kada su imali 16 godina, a ljubav se rodila iz prijateljstva.

Njih dvoje su se, naime, družili dva meseca, a onda je ta ljubav potrajala više od tri decenije.

"Igrala sam za juniorsku ekipu Banjice, a on za Partizan. Imali smo šesnaest godina i prvo smo se družili, a onda i počeli da se zabavljamo. Bilo je to neko drugo vreme, nije bilo mobilnih telefona i društvenih mreža. Trebalo je sakupiti hrabrosti i pozvati na centralni fiksni telefon koji je stajao u hodniku, pa se predstaviti i pitati da li može da razgovara sa Svetlanom. Pa, prvo pričati sa mamom, tatom… Svi bi se izređali dok dođem do slušalice", ispričala je ona kroz smeh.

Ljubav prema sportu košarkaš Predrag Danilović i njegova supruga preneli su i na svoje naslednike Olgu, Sonju i Vuka.

Svetlana je otišla u novinarske vode, a kako im se karijere svima porodično "preprliću" ona je otkrila da važi jedno pravilo - ništa iz kuće ne nose na posao.

"To što mi pričamo u kući, naše su privatne stvari. Ne bi bilo dobro kada bih uvek objavila ono što saznam. Saša i ja smo se u startu dogovorili da ne mešamo privatno i poslovno. Samo sam ga jednom intervjuisala i bilo je mnogo smešno, posebno kada sam ga pitala: Kakvi su vam planovi za budućnosti?", rekla je ona jednom prilikom.

Inače, ona je novinarstvom počela da se bavi sasvim slučajno. Na drugaricin nagovor počela je da piše reportaže za sprotske novine koje je slala iz inostranstva. Novinarstvom se "zarazila" i započela je karijeru na televiziji "Art".

Titula “nečije žene“ joj nikada nije prijala.

"Sebe nikada nisam doživljavala kao osobu kojoj će glavna titula u životu biti to što je nečija žena! Imam ja svoje ime i prezime".

