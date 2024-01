MILICA TODOROVIĆ SE LATILA MIKROFONA NA ROĐENDANU! Pevačica napravila HAOS, a tek da vidite šta je usledilo, kad je zapevao ON

Foto: Printscreen/Magazin In

Milica Todorović, proslavila je prvi rođendan svoje sestričine, a sada je isplivao snimak na društvenoj mreži Instagram, gde je pevačica nesebično podelila svojim fanovima, delić atmosfere porodičnog slavlja.

Milica je 4. decembra proslavila prvi rođendan svoje sestričine Maše.

Porodica i mnogobrojni prijatelji su prisustvovali slavlju, a pevačica je putem Instagrama podelila jedan zanimljiv video.

Mašin deda je bio toliko veseo, da je u jednom trenutku uzeo mikrofon i zapevao, a Milica se našalila pa uz video napisala:

- Kao da sam znala kad da uključim snimanje.

Miličin tata je pevao "Srce moje dobro nisi stalo", od Miroslava Ilića, a svi prisutni su bili oduševljeni njegovom izvedbom.

Milica je svojevremeno za domaće medije priznala da li oseća pritisak javnosti i porodice zato što se nije udala i rodila decu.

- Moja porodica je posebna, nisu ljudi uskih shvatanja, gledaju malo šire. Ali imali smo jednu situaciju u kući, to ću vam ispričati prvi put, mama me je nazvala i bile su joj oči pune suza. Kaže, tata ju je rasplakao, ja pitam šta je bilo, a ona kaže:“ Eto, video je na internetu kako neki ljudi šetaju unučiće, pa se rasplakao što nema svoje unučiće, pa mi je rekao: 'Jasna, mi još uvek nemamo unučiće“. I ja kažem ti mene sada zoveš da me rasplačeš, šta ja sad da radim? Kaže ona „Ma ja sam htela samo da ti kažem, bilo mi ga je žao'. Pa i meni je žao. Ali kad se desi, desiće se - rekla je pevačica za domaće medije.

Kurir,rs/Telegraf/ preneo/ N.K,

