ON JE JEDINI VEROVAO DA ĆE MIRA ŠKORIĆ POSTATI PEVAČICA! Kompozitor otkrio "Ona da bude ZVEZDA?" Morali su u tajnosti da sarađuju

Kompozitor Dragan Aleksandrić važi u svetu muzike za čoveka koji piše hit pesme i koji od anonimnih pevača pravi velike zvezde.

On se nedavno prisetio se kako je počela karijera Mire Škorić, a otkrio je da niko tada osim njega nije verovao u nju.

Pevačicu je upoznao preko njenog oca kada je još pohađala osnovnu školu, ali je uprkos velikom talentu na samom početku sa Mirom radio godinama pre snimanja prvog albuma.

-Poznavao sam njenog oca, on mi je rekao da ima jednu ćerku koja već radi, a druga peva sve po kući razbija. Otišao sam kod njih u Kaluđericu i vidim da ima volju i da je drska, tada nije imala ni 14 godina -rekao je on i dodao:

-Poneo sam ja harmoniku i pokazao sam joj nešto, ali je išlo malo teže. Sećam se da joj je otac rekao nešto, ona mu je odmah odgovorila i znao sam tada da će biti zvezda.

Dragan ističe da niko od njegovih muzičara, pa čak i njegova tadašnja supruga nisu prepoznali talenat koji ona poseduje, pa su mu govorili da ona nikada neće snimiti ploču.

-Doveo sam je kod mojih muzičara, oni su rekli „Ona da bude zvezda?“. Odvedem je onda kod mene kući i moja pokojna supruga kaže „Koliko ti vremena imaš za bacanje“. Ja sam onda rešio da ne pitam više nikoga, dolazio sam tri godine u Kaluđericu i vežbao sa njom. Napravio sam pesme i snimio, a niko ništa nije znao.

Kaže da se posle samo tri godine kod Mire video veliki napredak i da niko nije mogao da veruje da ona peva te pesme. Podvukao je da je osim talenta bilo presudno i to što je Mira radila na svom vokalu pa i danas važi za vrhunsku pevačicu.

-Doneo sam pesme kod muzičara oni kažu „Au, kako peva ova žena“, pustim ženi ona me pita ma ko to peva. Tada sam rekao to je ona za koju ste rekli da nikada neće snimiti ploču. Niko nije mogao da veruje da je to Mira. Učila je, slušala je i naučila je - zaključio je Dragan.

