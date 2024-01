Na pitanje voditelja Ivana Gajića da li je tačno da je na izboru za Miss Multiversedobila nepristojnu ponudu koju je odbila, pevačica Sara Reljić je odgovorila:

foto: Kurir

- Nisam imala nepristojnu ponudu, bilo nam je jako lepo. Imala sam prevaru. To je bilo baš bez veze, reći ću otvoreno. Ovi iz agencije Miss You su mi tražili pare za kotizaciju za to takmičenje. Ja sam u sred takmičenja saznala da se to ne plaća, tako da sam naravno završila svaki kontakt sa njima.

Nema nameru nikoga da tuži, ali kaže da je dobila licencu za pomenuto takmičenje i da jedve čeka da ona bude ta koja će odličivati:

01:07 SARA RELJIĆ PROGOVORILA O NEPRISTOJNOJ PONUDI: Kad sam to čula u toku takmičenja bila sam zgranuta, ali doći će i mojih 5 minuta!

- Neću nikoga da tužim, nek im je na čast, na zdravlje, na sve na čelu sa Mirkom Pučijašević. Tako da jedino to je bilo nepristojno u čitavoj toj priči. Ali zato sam ja dobila licencu za nastavljanje tog takmičenja ovde u Srbiji. Idemo! Jednog dana ću ja da biram misice, tako da vidimo se tog dana!

Kurir.rs

Bonus video:

